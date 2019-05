Robotics Day 2019: Leistungsschau der Roboter

Am 6. Juni lädt der Studiengang Mechatronik/Robotik von 9 bis 16 Uhr wieder bei freiem Eintritt zum Robotics Day.

Wien (OTS) - Am 6. Juni präsentiert der Studiengang Mechatronik/Robotik im Rahmen des ROBOTICS DAY den Besucherinnen und Besuchern neue Projekte von Studierenden und gibt Einblicke in die technische Infrastruktur an der FH Technikum Wien. Einige der Highlights:

In der digitalen Fabrik werden Anwendungen zu aktuellen Themen der Produktionstechnik sowie Virtual und Augmented Reality präsentiert.

Im Advanced Robotics Lab können mobile Roboter hautnah erlebt werden.

Die digitale Miniaturfabrik zeigt eine funktionierende Produktionsumgebung im Modelmaßstab auf Tischgröße.

Mit dem Rettungsroboter Robbie wird gezeigt, wie bei Unfällen Serviceroboter die Einsatzkräfte unterstützen können.

Neben den Studierenden der FH Technikum Wien sind am ROBOTICS DAY auch die renommierten Hightech-Unternehmen ABB, KUKA sowie SICK Gmbh mit Stationen und Ausstellungsstücken vor Ort vertreten.

Wann & Wo?

ROBOTICS DAY am 6. Juni, 9:00-16:00

FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

www.technikum-wien.at/roboticsday

Fotos vom Robotics Day 2018: https://cloud.technikum-wien.at/index.php/s/aiTWa8mT2cgPj3g

