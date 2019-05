TPA erneut stärkste Beratermarke der Immobilienwirtschaft

Wien (OTS) - Bereits zum siebten Mal holten sich die Immobilienexperten von TPA den Kategoriesieg als beste österreichische Immobilienberater, ausgezeichnet mit dem REAL ESTATE BRAND AWARD. Am 23. Mai 2019 wurden die stärksten Marken der europäischen Immobilienwirtschaft in Berlin prämiert.

Die führenden Unternehmensmarken der Immobilienwirtschaft werden jährlich in der deutschen Hauptstadt Berlin gekürt. Das zehnte Jahr in Folge evaluierte EUREB, das European Real Estate Brand Institute mit Sitz in Berlin und Wien, heuer die Markenwerte der wichtigsten Unternehmen der Branche. Dazu wurden mehr als 91.000 europäische Branchenexperten zu über 1.600 Unternehmensmarken befragt und so die Gewinner in zwölf Kategorien ermittelt.

Die Sieger wurden am 23. Mai im Rahmen einer festlichen Gala im Berliner Kongress- und Tagungszentrum AXICA mit dem REAL ESTATE BRAND AWARD 2019 ausgezeichnet. TPA konnte sich bereits zum siebten Mal in Folge über den Sieg in der Kategorie „beste österreichische Immobilien-Berater“ freuen. Besonders punkten konnte die Marke TPA mit den Aspekten „erfolgreich“ und „vertrauenswürdig“.

Preisverleihung mit Barbara Schöneberger

Star-Moderatorin Barbara Schöneberger führte durch den Gala-Abend, an dem mehr als 300 Gäste mit den Gewinnern feierten. TPA-Partner Leopold Kühmayer: „Die charmante und humorvolle Moderatorin war ein Highlight des Abends. Vor allem aber freuen wir uns sehr darüber, dass wir auch heuer Platz 1 in der wichtigen Kategorie als beste Immobilienberater Österreichs halten konnten. Das bestätigt unsere täglichen Bemühungen, für unsere Kunden immer die richtigen Antworten auf alle aktuellen Fragen und Anliegen rund um Immobilienbesteuerung und -investitionen zu finden.“ Leopold Kühmayer nahm gemeinsam mit TPA-Partnerin Renate Pilz und Immobilienexpertin Josipa Kozic den Award für die TPA Gruppe entgegen.

EUREB liefert mit dieser jährlich durchgeführten Studie wissenschaftlich abgesicherte und valide Daten zur Markenpositionierung der Unternehmen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tpa-group.at

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Sinabell, TPA

gerald.sinabell @ tpa-group.at, T(01) 58835-428