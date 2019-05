Neue „Tolle Tiere“ ab 2. Juni in ORF 1

25 neue Folgen immer sonntags im „okidoki“-Programm

Wien (OTS) - Warum haben manche Schnecken kein Haus? Welcher tolle Tänzer hat blaue Füße? Von welchem Tier wiegen 25 so viel wie eine 1-Cent-Münze? Das und noch viel mehr erfährt das junge Publikum von ORF 1 in neuen Folgen des „okidoki“-Tiermagazins „Tolle Tiere“. Ab 2. Juni 2019 – immer sonntags um 8.25 Uhr – begibt sich Kater Kurt wieder mit den Zooforscherinnen und Zooforschern auf Safari durch den Tiergarten Schönbrunn. In 25 neuen Folgen sind sie diesmal auf der Suche nach Tieren, die einer Blüte zum Verwechseln ähnlich sehen oder die sich gerne mit warmem Wasser abduschen und abschrubben lassen. Auf der Safari vor der Haustür werden heimische Tiere und ihre Besonderheiten unter die Lupe genommen, von der Blindschleiche bis zu den Graugänsen. Die Kinder zu Hause sind auch wieder gefragt und können ihr Lieblingstier vorstellen. Und natürlich gibt es wieder viele Tipps und viel Wissenswertes rund ums Haustier von den Tierärztinnen und Tierärzten des Tiergartens Schönbrunn.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Tolle Tiere“ am 2. Juni

Die Zooforscher Anika und Festus stehen vor einer ganz besonderen Herausforderung. Sie befinden sich auf der Suche nach einem Meister der Tarnung. Denn das Tier, das sie finden sollen, sieht einer Blüte zum Verwechseln ähnlich. Tierpfleger Ludwig hat seinen neugierigen Robben sehr viel beigebracht. Sobald es Futter gibt, legen sie zusammen eine richtige Show hin. Auf Safari vor der Haustür stellt Kater Kurt einen Vogel vor, der scheinbar in der Luft stehen kann:

den Bussard. Und das tollste Tier des Tages ist ein echter Feinschmecker. Um sein Futter im Boden zu finden, besitzt es eine Spürnase fast wie ein Hund. Michael hat nicht nur ein tolles Tier, sondern gleich ganz viele. Was er wohl besonders an seinen Hühnern mag?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at