Österreichs 1. Fitness-App für´s Büro

Wien (OTS) - Das Start-Up BOSS FITNESS mischt seit 2018 die Bürokultur auf. Mit einem auf den Büroalltag zugeschnittenen Online-Fitness-Programm kommt jetzt das Fitnesscenter direkt an den Schreibtisch. Trainiert wird nach der BOSS-Methode®. BOSS steht dabei für Boxing (BO), Softyoga (S) und Stretching (S).

Ziel ist es, sich wieder besser zu fühlen und weniger Schmerzen im Rücken, Verspannungen und Stress zu spüren. Übungen aus den Elementen Boxing, Softyoga und Stretching begleiten einen täglich und sorgen für mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz und ein besseres Betriebsklima. Boxing ist dabei der Überbegriff für Übungen zum Abreagieren und Runterkommen. Das Spezielle daran ist die BOSS-Methode©. Sie kombiniert Elemente aus Bereichen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpassen.

Bald wird es ganz normal sein, täglich mehrmals ein „Date“ mit BOSS FITNESS im Büro zu haben

Wie funktioniert die App? Der Arbeitgeber schließt für seine Mitarbeiter eine Mitgliedschaft bei BOSS FITNESS ab. Täglich kommen Erinnerungen direkt auf den PC bzw. auf´s Handy. Man klickt auf die Übung und kann sofort per Videoanleitung mitmachen. Die Übungen dauern rund 1 Minute und sind 100% bürotauglich. Man muss also kein Schlangenmensch sein und benötigt auch keine Dusche danach. Für emotional angespannte Situationen gibt es zusätzlich die sogenannten „Notfall-Übungen“.

Das Thema Abreagieren kommt im Büroalltag viel zu kurz

Mit Hilfe der BOSS-Methode© hat man neben Softyoga- und Stretching-Workouts auch Zugang zu Übungen für emotionale Notfälle. Ob es sich dabei um eine abgewandelte Form von Schattenboxen handelt oder eine Übung, die einen zum Lächeln bringt. Es geht darum, seinen Ärger und emotionalen Stress nicht runterzuschlucken, sondern mit Hilfe von unterstützenden Übungen künftig besser damit umzugehen. Achtsamkeit und Entspannung stehen hier im Fokus. „Ich habe mir ein Programm wie dieses selbst schon sehr lange gewünscht. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Momente, wo es gut gewesen wäre, ein Tool mit Übungen parat zu haben, um wieder schneller runterzukommen. Emotionen werden im Business-Umfeld ja kaum direkt ausgelebt. Sie sind aber vorhanden und müssen entsprechend kanalisiert werden, um sich wieder auf wichtigere Dinge konzentrieren zu können. Daher liegt mir das Thema besonders am Herzen.“ , so Sylvia Oberauer, Gründerin von BOSS FITNESS, dem Corporate Fitness Institut. Wer die Übungen von BOSS FITNESS regelmäßig macht, lernt wieder mehr auf seinen Körper und seine Bedürfnisse zu achten. Das führt zu mehr Gelassenheit und einem besseren Leben. Und wer sich besser fühlt, ist automatisch auch produktiver.

Bewegung vor oder nach der Arbeit kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein

Wir sitzen den ganzen Tag im Büro und Bewegung vor Kollegen ist uns peinlich. Wir suchen Ausgleich nach der Arbeit im Fitnesscenter, bei Outdoor-Aktivitäten, in Wellness-Oasen, bei Shiatsu-Behandlungen oder Masseuren. Nur Eines bleibt dabei immer noch auf der Strecke: Die Bewegung während der Arbeitszeit. Zahlreiche Studien bestätigen, wie wichtig regelmäßige Bewegung untertags ist. „Daher habe ich beschlossen, ein Unternehmen zu gründen, das sich dem Thema „Fitness im Büro“ ganzheitlich widmet.“ , so Sylvia Oberauer. Denn immer mehr Menschen gehören der Spezies Vielsitzer an, was fatale Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat hat. Unternehmen, die Wert auf Mitarbeitergesundheit legen, haben mit dem präventiven Office-Training von BOSS FITNESS eine ideale Möglichkeit, Mitarbeiter im Alltag zu unterstützen und zu entlasten.

Ein kleiner Tipp für alle Schreibtischtäter: Wer jede Stunde zumindest einmal aufsteht und für 2 – 3 Minuten ein paar Schritte macht, tut schon bei weitem mehr für seinen Körper als der Durchschnitt. Und wer dann auch noch ein Glas Wasser trinkt, ist schon ganz vorne mit dabei.

Über die Gründerin von BOSS FITNESS

Sylvia Oberauer versteht sich als Officegamechanger und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Gesundheit, Bewegung und Stress. Sie hatte in den letzten Jahren selbst sehr herausfordernde Bürojobs. Der teils nicht menschengerechte Arbeitsalltag hat sie dazu bewegt, hier eine Lösung zu finden, die das Leben möglichst vieler Menschen in Österreich bereichert und einen Mehrwert für Unternehmen bietet. Die ausgebildete Wirtschaftsjuristin war Führungskraft bei namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen und ist diplomierte Fitness-/Personal- und Rückentrainerin.

