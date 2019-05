FP-Mahdalik ad Gallitzinstraße: Bürgermeister Ludwig wandelt auf Spuren seines Vorgängers

Stadtregierung peitscht Skandalbau im Gemeinderat durch

Wien (OTS) - Entgegen unzähliger rechtlicher Bedenken hat die Stadtregierung das skandalöse Großbauprojekt Gallitzinstraße in der heutigen Sitzung des Gemeinderates durchgeboxt. „Keine Rücksichtnahme auf die Anliegen der Bürger – so sieht rot-grüne Politik in Wien aus“, ist der Klubobmann der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik schockiert. Selbst das laufende Prüfverfahren des Stadtrechnungshofes hat SPÖ und Grüne nicht davon abgehalten, ihren Willen in Hinblick auf das Skandalprojekt durchzusetzen. „Den geplanten Wohneinheiten in 10 Blöcken, die bis zu 16 Meter hoch mitten in den UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald betoniert werden sollen, steht demnach nichts mehr im Weg“, bedauert der Freiheitliche.

Die Verbauung des Erholungs- und Naturraumes im 16. Wiener Gemeindebezirk ist nicht nur ortsunüblich und überdimensioniert, es liegt zudem der Verdacht gleichheitswidriger Bevorzugung einzelner Bauträger als zukünftige Eigentümer nahe. „Das Fehlen jeglicher Erhebung und die Abwägung wichtiger Rücksichten scheinen den Genossen sowie ihrem grünen Beiwagerl vollkommen egal zu sein“, vermutet Mahdalik. Rot-Grün schafft damit vorschnell vollendete Tatsachen und beweist abermals, dass ihnen der Bürgerwille nicht wichtig ist. „Bürgermeister Ludwig wandelt auf den Spuren seines Vorgängers Häupl und scheint nicht in der Lage oder willens zu sein, der Baulobby die Grenzen aufzuzeigen“, so Mahdalik abschließend. (Schluss) akra

