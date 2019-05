Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom „aufhOHRchen“ in Waidhofen an der Thaya bis zum Jugendkonzert in Tribuswinkel

St. Pölten (OTS/NLK) - Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ist das niederösterreichische Volkskulturfestival „aufhOHRchen“ zu Gast in Waidhofen an der Thaya und bietet mit 1.200 Mitwirkenden an 30 Teilveranstaltungen vier Tage lang Volksmusik vom Frühschoppen über Wirtshaus- und Straßenmusik, konzertante Begegnungen über musikalische und Ländergrenzen hinweg und ein großes Chöretreffen bis zu einer grenzüberschreitenden musikalischen Radtour etc. Einen besonderen musikalischen Höhepunkt bietet das Festkonzert „Grenzenlos“ am Samstag, 1. Juni, mit der Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer sowie der Violinistin und Sängerin Katica Illényi; Beginn im Stadtsaal Waidhofen ist um 20 Uhr. Karten für das Festkonzert unter www.oeticket.com; nähere Informationen und das detaillierte Programm bei der Volkskultur Niederösterreich unter 02732/850 15 und www.volkskulturnoe.at/aufhOHRchen.

Am Freitag, 31. Mai, findet in rund 20 Kellergassen im Weinviertel die „Lange Nacht der Kellergassen“ statt: Die Kellergasse Föllim etwa lädt dabei ab 18 Uhr zu einem Abend mit Kerzenlicht, Musik, Tanz, Wein und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm inklusive Kellergassenführungen, einem virtuellen Kellerlabyrinth, einer Testfahrt am „Promille-Rad“, einem eigenen Kinderprogramm sowie Kunsthandwerk aus der Region. Den musikalischen Part übernehmen Herbert Marchart und die Ziachspieler, Fritz Rieder, der Stadtkirchenchor Poysdorf, die Familienmusik Leisser und die Weinviertler Volksmusikanten. Nähere Informationen unter 02552/203 71, e-mail info @ vinoversum.at und www.vinoversum.at.

Ebenfalls am Freitag, 31. Mai, startet in Baden der 4. Internationale Chorwettbewerb „Ave Verum“ mit rund 300 Chorsängern aus der ganzen Welt. Nach einem „Welcome-Feuerwerk“ am Freitag, 31. Mai, ab 22 Uhr im Kurpark gliedert sich der eigentliche Wettbewerb in zwei Teile:

Die im ersten Teil (Samstag, 1. Juni, ab 10.30 Uhr im Congress Casino Baden) von einer internationalen Jury am besten bewerteten fünf Chöre treten im zweiten Teil am Sonntag, 2. Juni, ab 11 Uhr im Casino zum „Grand Prix Ave Verum“ an. Dazwischen sind am Samstag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr in einer „Langen Nacht der Chormusik“ in der Stadtpfarrkirche St. Stephan alle teilnehmenden Chöre zu hören; ab 22 Uhr werden dann alle Chöre gemeinsam Wolfgang Amadeus Mozarts „Ave Verum Corpus“ singen. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at bzw. www.aveverum.at.

Am Freitag, 31. Mai, feiert auch das Haydn-Geburtshaus in Rohrau seinen 60. Geburtstag: Die Duos Arcord und Aliada spielen dabei ab 19.30 Uhr im Innenhof (bei Schlechtwetter im Konzertsaal) Werke von Joseph Haydn bis Astor Piazzolla; die Moderation hat Christoph Wagner-Trenkwitz übernommen. Am Samstag, 1. Juni, folgt ab 19.30 Uhr im Schloss Petronell-Carnuntum ein „Joseph Haydn Festkonzert“, mit dem die Haydn Philharmonie unter Enrico Onofri ihr Debüt in der Haydnregion Niederösterreich gibt; Solistin ist Meesun Hong-Coleman an der Violine. Zur Aufführung gelangen dabei Barockmusik von Antonio Vivaldi (Sinfonia aus „La Senna Festeggiante” RV 693) und Heinrich Biber (Serenade für Streicher und Continuo „Der Nachtwächter“) sowie Werke von Joseph Haydn (Konzert für Violine und Orchester C-Dur Hob. VIIa:1 und Symphonie Nr. 8 in G-Dur Hob.I:8 „Le Soir“) und Luigi Boccherini („La Musica Notturna per le Strade di Madrid“ op. 30 n. 6). Nähere Informationen und Karten bei der Haydnregion Niederösterreich unter 02164/22 68, e-mail service @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

In Hörersdorf geht am Wochenende das 9. „Musikfest“ über die Bühne. Gestartet wird am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr mit den Weinviertler Mährischen Musikanten, ehe ab 21.30 Uhr die südmährische Blaskapelle von Vlado Kumpan aufspielt. Tags darauf, am Sonntag, 2. Juni, unterhalten ab 11 Uhr bei freiem Eintritt Eine kleine Dorfmusik aus dem Burgenland und der Lustige Hermann bei einem Frühschoppen. Karten unter 0676/771 52 15, Erich Steingassner; nähere Informationen beim Musikverein Ortsmusik Hörersdorf unter www.hoerersdorf.at.

Am Sonntag, 2. Juni, spielt Prof. Dr. Kola Owolabi, Professor für Orgel an der Universität von Michigan in Ann Arbor, ab 19 Uhr in der Stiftskirche von Klosterneuburg Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts u. a. von Girolamo Frescobaldi, Georg Muffat und Johann Sebastian Bach. Karten an der Tageskasse der Sala terrena sowie an der Abendkasse vor dem Augustinussaal; nähere Informationen beim Stift Klosterneuburg unter 02243/411-212, e-mail kultur @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Im Hollabrunner Bierbeisl bestreitet die junge Hollabrunner Jazzband Eggs Ray am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr bei freiem Eintritt einen musikalischen Frühschoppen. Nähere Informationen unter 0680/203 90 59, e-mail mail @ bierbeisl.net und www.bierbeisl.net.

Am Montag, 3. Juni, bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Michael Schonwandt ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Béla Bartóks Konzertsuite „Der wunderbare Mandarin“ op. 19, György Kurtágs „... concertante …“ für Violine, Viola und Orchester op. 42 und Antonín Dvořáks „Natur – Leben – Liebe“ zur Aufführung; Solisten sind Hiromi Kikuchi (Violine) und Ken Hakii (Viola). Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schließlich lädt das ZiMT, Zentrum für Individual Musik & Therapie, in Tribuswinkel am Dienstag, 4. Juni, ab 18.30 Uhr zu einem „Konzert der Jugend – von 5 bis 76“. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

