NEOS Wien zur Gallitzinstraße: Bauprojekt muss gestoppt und neu geplant werden!

Christoph Wiederkehr: „Fehlende Bürgerbeteiligung und massive rechtliche und ökologische Bedenken machen Zustimmung für Projekt unmöglich!“

Wien (OTS) - NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr fordert im heutigen Gemeinderat den Stopp und die Neuplanung des Bauprojekts Gallitzinstraße im Biosphärenpark Wilhelminenberg: „Es gibt hier nicht nur massive rechtliche und ökologische Bedenken, auch die fehlende Einbindung der Bürger_innen macht es unmöglich, dem Projekt zuzustimmen. Dass Rot-Grün dieses Bauvorhaben als ‚Öko-Vorzeigeprojekt‘ präsentiert, obwohl 5.000 m2 Grünfläche einfach zubetoniert werden, ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten! Insbesondere die Grünen werfen hier offensichtlich ihre Prinzipien über Bord und werden immer unglaubwürdiger. Aber auch bei der Flächenumwidmung ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Scheinbar haben sich private Investoren solch ein überdimensioniertes Projekt gewünscht und als ‚Gegenleistung‘ völlig intransparente städtebauliche Verträge mit der Stadt abgeschlossen. Es kann nicht sein, dass in Wien einfach so ‚nach Wunsch‘ Bauland umgewidmet wird! Hier braucht es künftig gnadenlose Transparenz.“

Auch NEOS Wien Sprecher für Bürger_innenbeteiligung Thomas Weber ist verärgert über die Ignoranz der Stadt gegenüber der Bürgerinitiative „Pro Wilhelminenberg“: „Die rotgrüne Stadtregierung fährt hier ohne Augenzwinkern einfach über den Willen von knapp 6.000 Bürgerinnen und Bürgern drüber! Wir fordern deshalb: Zurück an den Start und eine Neuplanung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern! Denn aktive Bürger_innenbeteiligung bedeutet nicht nur zu informieren, sondern die Menschen frühzeitig, ehrlich und auf Augenhöhe einzubinden.“

