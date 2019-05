NEOS Wien/Ornig: Hanke setzt SPÖ-Schuldenkurs fort

Markus Ornig: „Die Wiener SPÖ macht neuerlich fast 300 Millionen Euro Schulden!“

Wien (OTS) - Die Freude der Wiener SPÖ über 289 Millionen Euro Neuverschuldung der Stadt Wien im Jahr 2018 teilt NEOS Wirtschaftssprecher Markus Ornig nicht: „Stadtrat Hanke feiert ein Ergebnis, das in Zeiten der Hochkonjunktur in Wahrheit beschämend ist! Die Schuldenpolitik von Renate Brauner wird nahtlos fortgesetzt – wann, wenn nicht bei diesem Wirtschaftswachstum, soll ein Nulldefizit erreicht werden? Dass Wien weniger Schulden gemacht hat als befürchtet, ist allein der guten Konjunktur zu verdanken und kein Verdienst der Stadtregierung, die uns bis zu den Wahlen einen Schuldenberg von rund 7 Milliarden Euro hinterlassen wird!“

Als dreist empfindet Ornig auch die Darstellung der Frankenkredite als tolles Geschäft: „Wir wissen alle, wie fatal einige Entscheidungen bei der Abwicklung der Fremdwährungskredite waren. Hier wurden hunderte Millionen in den Sand gesetzt! Aber wie bei vielen Finanzangelegenheiten gilt auch hier: Die SPÖ feiert sich selbst, und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen die Suppe auslöffeln!“ so Ornig abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu