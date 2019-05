WKÖ-Singer: Neue Ära im österreichischen Rundfunk eingeläutet

DAB+ leistet wesentlichen Beitrag zur Vielfalt am heimischen Radiomarkt

Wien (OTS) - „Heute wird eine neue Ära im österreichischen Rundfunk eingeläutet: Mit der Aufnahme des bundesweiten Sendebetriebs des DAB+ Netzes ist die Digitalisierung des österreichischen Hörfunks gelungen“, begrüßt Günther Singer, Obmann des Fachverbands Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den bundesweiten Sendestart des digital-terrestrischen Standard, durch die ORS comm GmbH & Co KG (ORS) als wesentlichen Beitrag zur Vielfalt am heimischen Radiomarkt.

Über das erste österreichische bundesweite Digitalradionetz, das bereits in mehreren europäischen Ländern in Einsatz ist, können ab heute, Dienstag, noch mehr Sender als bisher in ganz Österreich empfangen werden. „Dieser wichtige Schub am Radiomarkt unterstreicht auch die kreative Innovationskraft der Privatradio-Unternehmen“, so Singer abschließend. (PWK281/ES)

