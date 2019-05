Neuer Geschäftsführer für Scout24 in Österreich

Wien (OTS) - Wien, 28. Mai 2019. Markus Dejmek übernimmt von Christian Nowak die Geschäftsführung für die österreichischen Scout24-Portale. Davor war er bereits mehr als drei Jahre lang als Country Manager für den Online-Automarkt AutoScout24 in Österreich verantwortlich. Nowak kehrt nach drei erfolgreichen Aufbaujahren nach Deutschland zurück.

Bereits seit Ende 2015 leitet Markus Dejmek (39) als Country Manager das Austro-Team von AutoScout24, seit 2017 auch jenes von gebrauchtwagen.at. Nun übernimmt er als neuer Geschäftsführer auch die Verantwortung für die Immobilienportale von Scout24 (ImmobilienScout24, immowelt.at und immodirekt.at) in Österreich und für die Scout24-Gruppe.

Christian Nowak, der seit April 2016 die Geschicke der Scout24-Gruppe in Österreich geleitet hat, kehrt nach Deutschland zurück und bleibt im Unternehmen. Unter Nowaks Management ist Scout24 in Österreich zu einem Unternehmen mit rund 60 Mitarbeiter/innen angewachsen. In dieser Zeit haben die Scout24-Portale auch ein reges Wachstum verzeichnet: Das Immobilien-Netzwerk registriert mittlerweile rund 3 Millionen Besuche pro Monat und betreut etwa 1.700 heimische Maklerbüros. Das Auto-Netzwerk verzeichnet monatlich etwa 8 Millionen Besuche und serviciert etwa 3.000 österreichische Autohändler. 2017 übersiedelte das Scout24-Team in ein gemeinsames, neues Büro am Opernring in Wien.

„Ich scheide mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Zum einen freue ich mich auf die Rückkehr nach Deutschland, zum anderen habe ich das Wachstum der Scout24-Portale in Österreich in den letzten Jahren mit sehr viel Herzblut begleitet“, so Nowak.

„Wir haben heute rund 90 Prozent der Autohändler und 80 Prozent der heimischen Makler unter Vertrag sowie tausende private Inserenten, die ihre Immobilien und Fahrzeuge auf unseren Portalen anbieten. Damit geben wir einen guten Überblick über einen Großteil des Marktes und machen Suche und Kontakt einfach und stresslos – das zieht viele Immobilien- und Fahrzeugsuchende an. Unser Ziel ist es, das Angebot noch weiter zu vergrößern und die Betreuung der Autohändler und Makler noch weiter zu verbessern, um das bestmögliche Service für alle Beteiligten zu bieten“, ergänzt Dejmek.

Dejmek bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Digital & Online mit. Vor Scout24 war er als Country Manager Österreich beim deutschen Webexperten Sevenval tätig und beriet in Österreich Großkunden u.a. in den Bereichen digitale Strategie, E-Commerce und Mobile Marketing. Der geborene Niederösterreicher ist ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker und verfügt über einen Masterabschluss der Technischen Universität Wien.

Über ImmobilienScout24:

ImmobilienScout24 ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online ( immobilienscout24.at ). Gemeinsam mit Immobilien.net und immodirekt.at verzeichnet das Netzwerk jeden Monat rund 3 Millionen Besuche*), die Nutzer können dabei unter rund 120.000 Immobilienangeboten wählen. Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. ImmobilienScout24 gehört zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt. Weitere Informationen unter immobilienscout24.at.

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 7,6 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter je mehr als 130.000 Angeboten wählen. Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. AutoScout24 und gebrauchtwagen.at gehören zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt^. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at .

*) Google Analytics Daten Durchschnitt Q1 2019

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

Fon: +43 699 19423994

E-Mail: uschi.mayer_ext @ scout24.at