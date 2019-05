In Gold We Trust-Report 2019

Gold im Zeitalter der Vertrauenserosion

Am 28. Mai 2019 wurde der diesjährige In Gold we Trust-Report im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz präsentiert. Autoren des Reports sind die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek vom liechtensteinischen Vermögensverwalter Incrementum AG.

Der mehr als 300 Seiten starke In Gold we Trust-Report ist weltweit renommiert und wurde vom Wall Street Journal zum „Goldstandard aller Goldstudien“ geadelt. Die letztjährige Ausgabe wurde insgesamt mehr als 1,8 Millionen Mal heruntergeladen. Damit zählt der in diesem Jahr zum 13. Mal erscheinende In Gold we Trust-Report zu den international meistgelesenen Goldstudien. Am 15. Juni wird zum ersten Mal eine chinesische Version des Reports veröffentlicht.

Folgende Themen werden im In Gold We Trust-Report 2019 u. a. behandelt:

Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse am Goldmarkt in den vergangenen 12 Monaten

Ist Gold der letzte monetäre Vertrauensanker in einer Welt des Vertrauensverlusts?

„Der monetäre U-Turn“: Das Ende der monetären Straffung und die Auswirkungen auf den Goldpreis

Die zunehmende Bedeutung des Goldes in Zeiten der De-Dollarization

Gold und Kryptowährungen – eine sich verfestigende Freundschaft

Goldminenaktien: Gründe für unsere Zuversicht (ESG, Technologie, Bewertung)

Ausblick auf die Goldpreisentwicklung

Weitere Höhepunkte dieser Ausgabe sind:

Exlusivinterviews mit:

Jim Rogers, dem bekannten Investor: „Whenever you see problems, remember weiji!“

Freegold/FOFOA: Der In Gold We Trust-Report 2019 enthält die Highlights eines Interviews mit dem legendären Blogger.

Gastbeiträge von:

Prof. Steve Hanke: „Hyperinflation: viel diskutiert, wenig verstanden“

Keith Weiner über „Goldgedeckte Anleihen“

Mark Burridge (Baker Steel Capital Managers LLP): „Reformen, Renditen und Verantwortung – Wie können Goldminenaktien im nächsten Goldzyklus größere Bedeutung erlangen?

Der In Gold We Trust-Report 2019 kann kostenlos heruntergeladen werden unter: Jetzt herunterladen

Rückfragen & Kontakt:

Incrementum AG, Liechtenstein

Ronald-Peter Stöferle

Autor des Goldreports, Managing Partner der Incrementum AG

+423 237 26 66

rps @ incrementum.li

https://www.incrementum.li & www.ingoldwetrust.li