661.000 sahen Misstrauensantrag, 1,6 Millionen „Zeit im Bild“, 1,3 Millionen die Ansprache des Bundespräsidenten im ORF

Insgesamt nutzten gestern 3,917 Millionen die ORF-Berichterstattung

Wien (OTS) - Ein historischer innenpolitischer Tag wurde gestern (27. Mai 2019) allein von ORF 2 rund zehn Stunden lang live begleitet – und das Interesse des Publikums war entsprechend groß: Den Topwert erreichte die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,588 Millionen Seherinnen und Sehern bei 51 Prozent Marktanteil (39 bzw. 33 Prozent in den jungen Zielgruppen) vor „Bundesland heute“ mit 1,537 Millionen bei 55 Prozent Marktanteil.

Die Ansprache des Bundespräsidenten im Rahmen eines „Report spezial“ um 21.30 Uhr sahen 1,339 Millionen bei 39 Prozent MA (36 bzw. 30 Prozent), das anschließende Gespräch im „Report spezial“ mit u. a. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner 1,404 Millionen bei 42 Prozent Marktanteil. Damit war diese „Report“-Ausgabe die meistgesehene bisher. Die „ZIB 2 spezial“ verfolgten 1,123 Millionen bei 41 Prozent MA, die „ZIB spezial“ um 20.15 Uhr 1,064 Millionen bei 31 Prozent MA. Der „Runde Tisch“ um 22.50 Uhr erreichte bis zu 716.000 Zuseherinnen und Zuseher.

Die Stellungnahme von Sebastian Kurz um 18.32 Uhr sahen 1,089 Millionen bei 49 Prozent MA. Die all dem vorangegangene Sondersitzung im Nationalrat ließen sich via ORF 2 durchschnittlich bis zu 616.000 bei 53 Prozent MA nicht entgehen, bei der Abstimmung zum Misstrauensantrag um exakt 16.14 Uhr waren es 661.000 bei 50 Prozent MA.

Insgesamt erreichte damit allein ORF 2 gestern 38 Prozent Marktanteil (Topwert seit dem Jahr 2012), mit dem weitesten Seherkreis aller entsprechenden ORF-TV-Programme zur Regierungskrise 3,917 Millionen oder 52 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

Nachdem schon am Wahlabend das Publikumsinteresse an der Online-Wahlberichterstattung, trotz der späten Ergebnisse, einen neue Höhepunkt erreicht hatte, führten EU-Wahl und Regierungskrise am Montag zu neuen Rekordwerten bei den Abrufen: Die ORF-Nachrichtenseiten im Web und als Apps erzielten laut interner Statistik am Montag mehr als 22 Mio. Pageimpressions. Davon entfielen auf das Spezialangebot ORF.at/wahl – mit u. a. allen Gemeindeergebnissen, Analyse-Karten und -Diagrammen – allein am Montag über 7 Mio. Seitenabrufe. ORF.at/wahl war erstmals voll responsiv und komplett in das Web- und App-News-Angebot integriert. Auch die Streaming-Angebote des ORF zur aktuellen innenpolitischen Lage und zur EU-Wahl werden weiter sehr stark genutzt: Insgesamt erzielten die auf der ORF-TVthek sowie auf news.ORF.at und anderen ORF.at-Seiten inkl. Apps bereitgestellten Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote am gestrigen Montag, 27. Mai, laut AGTT/GfK TELETEST Zensus in Österreich 449.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,5 Mio. Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei 15,3 Mio. Minuten.

Die Regierungskrise hat gestern, am Montag, dem 27. Mai, auch die Teletext-Abrufzahlen erneut in die Höhe schnellen lassen: Die Politik-Topstory (Seite 101) verzeichnete 323.000 Abrufe, mit den folgenden Seiten im Inlandspaket kam der aktuelle ORF TELETEXT der Radioinformation auf insgesamt 1,45 Mio. Abrufe – das ist ein Vielfaches üblicher Werte. Auch die Berichterstattung zum EU-Wahl Gemeindepaket (Seite 500 bis 599) wurde mit 3,1 Mio. Abrufen besonders intensiv genutzt.

