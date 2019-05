ORF-Premiere für Disneys Südseeabenteuer „Vaiana“ am 30. Mai in ORF 1

Mehr Animationsspaß am Feiertag mit „Ralph reicht’s“, „Findet Nemo“, „Rapunzel – neu verföhnt“, „Shrek 2“ u. v. m.

Wien (OTS) - Der Ozean und seine türkisblauen Weiten sind schon seit ihrer Geburt das Zuhause der Polynesierin „Vaiana“. Und genau dorthin geht die Reise im gleichnamigen, zweifach Oscar-nominierten Animationshit aus dem Hause Disney – zu sehen als ORF-Premiere am Donnerstag, dem 30. Mai 2019, um 18.10 Uhr in ORF 1. Die Titelheldin begibt sich dabei auf eine abenteuerliche Reise über das Meer, um das Geheimnis ihrer Vorfahren zu entschlüsseln und ihren Stamm mit Hilfe von Halbgott Maui vor einem bösen Zauber zu retten. Inszeniert wurde das Animationsabenteuer von dem Regieduo Ron Clements und John Musker („Küss den Frosch“), das neben Jared Bush auch am Drehbuch beteiligt war. Popstar Andreas Bourani, Lina Larissa Strahl und Thomas Nero Wolff leihen u. a. in der deutschen Fassung den Figuren ihre Stimmen.

Mehr Animationsspaß am Feiertag in ORF 1

Viele bunte Animationsabenteuer warten am Feiertag auf das jüngste Publikum: Den Auftakt macht um 6.55 Uhr ein Wiedersehen mit „Bärenbrüder 2“. Um 8.00 Uhr folgt dann die ORF-Premiere von „Norm – König der Arktis“, in der der gutmütige Eisbär Norm nach New York reisen muss, um die Arktis zu retten. Weiter geht es um 9.25 Uhr mit „Free Birds – Esst uns an einem anderen Tag“, bevor um 10.45 Uhr ein Computerspiel-Bösewicht in der virtuellen Welt für turbulentes Chaos sorgt, denn „Ralph reicht’s“. Danach um 12.15 Uhr gibt es ein ogersches Wiedersehen in „Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück“. „Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2“ steht dann auf der Programmvorhersage um 13.35 Uhr und „Findet Nemo“ ist die Devise um 15.00 Uhr, bevor um 16.35 Uhr „Rapunzel – neu verföhnt“ wird.

Mehr zum Inhalt von „Vaiana“ um 18.10 Uhr in ORF 1

Die 16-jährige Vaiana (Stimme: Lina Larissa Strahl) lebt als Tochter des Stammeshäuptlings Tui (Stimme: Thomas Nero Wolff) auf einer paradiesischen Insel im Pazifik. Seit ihrer Geburt verbindet sie eine geheimnisvolle Beziehung zum Meer. Das schützende Riff zu verlassen, ist aber strengstens verboten. Von ihrer Großmutter Tala (Stimme:

Marion Martienzen) lernt Vaiana von den Traditionen ihres Volkes in der Südsee. Sie weiß aber noch nicht, dass sie eine Auserwählte ist, die die Harmonie auf ihrer darbenden Inselgruppe wiederherstellen soll. Ihre Großmutter bestärkt sie jedoch, ihrer Bestimmung zu folgen. Als der Vorrat an geernteten Früchten verfault ist, kann einer Legende zufolge nur noch Halbgott Maui (Stimme: Andreas Bourani) helfen. Gegen den Willen ihres Vaters startet Vaiana heimlich eine abenteuerliche Suche auf hoher See.

