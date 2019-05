AVISO Diskussionsveranstaltung „Anpassung an den Klimawandel in der Stadt – Handlungsfelder und Strategien für die Stadtplanung“

Wien (OTS) - Hitzeperioden, Überschwemmungen - der Klimawandel ist längst Realität und gerade auch in Städten besonders erlebbar. In der Veranstaltung wird Fragen nachgegangen, was der Klimawandel insbesondere für Städte und ihre BewohnerInnen bedeutet, welche sozialen und wirtschaftlichen Aspekte damit verbunden sind und welche Möglichkeiten, Potenziale und Herausforderungen in der Stadtplanung bestehen.

Es diskutieren:

GR Peter Kraus, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung

Prof. Hans-Peter Hutter, Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin

Profin Doris Damyanovic, Institut für Landschaftsplanung, Universität für Bodenkultur Wien

DI Paul Oblak, MD-BD, Auftraggeber des städtischen Umsetzungsprogramms „Infrastrukturelle Anpassung an den Klimawandel“ (INKA)

DIin Elisabeth Irschik, Magistratsabteilung 19 – Architektur und Stadtgestaltung

Zeit: Montag, 3. Juni 2019 – 18:00 Uhr

Ort: Stadtraum – Nordbahnhalle

1020, Taborstraße/Ecke Leystraße (bei Schönwetter findet die Veranstaltung im Freien statt)

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Berauschek

Abteilung für Stadtentwicklung

Telefon +43 1 4000 88722

E-Mail gabriele.berauschek @ wien.gv.at