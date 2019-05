Wölbitsch: Jeder Wiener mit 3.540 Euro verschuldet

Stadt Wien macht weiter Schulden – Wiens Schuldenstand seit 2008 vervierfacht

Wien (OTS) - Trotz eines österreichweit beachtlichen Wirtschaftswachstums macht die Stadt Wien weiter Schulden. Im Vorjahr ist Wiens Schuldenberg um 289 Millionen Euro gewachsen. „Damit ist jede Wienerin und jeder Wiener mit 3.540 Euro verschuldet – 2007 waren es nur 834 Euro. Rot-Grün bleibt dem Brauner-Kurs treu, der jährlich neue Schulden bedeutet“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch zum Rechnungsabschluss 2018. „Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Hanke scheitern an einer professionellen Haushaltspolitik mit Vernunft, Verantwortung und Weitblick.“

„Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Unsere Stadt braucht daher einen Neustart in der Budgetpolitik und mehr Haushaltsdisziplin“, so Markus Wölbitsch. 2008 lag der Schuldenstand bei 1,46 Mrd. Euro, mittlerweile liegt er bei 7 Milliarden Euro. „Bei dieser guten konjunkturellen Lage ist es beinahe Kunst, kein Nulldefizit zu schaffen. Denn trotz Rekordeinnahmen durch die Ertragsanteile des Bundes und durch die ungerechtfertigten Gebührenerhöhungen geht der Schuldenkurs in Wien weiter. Ein Nulldefizit wie auf Bundesebene wäre mit mehr Engagement und Professionalität auch in unserer Stadt möglich gewesen“, unterstreicht der VP-Stadtrat.

