„Aufgetischt – Ottakring“ am 30. Mai in ORF 2

Wiens 16. Bezirk: Ein vielfältiger Mikrokosmos zwischen Gürtel und Wilhelminenberg

Wien (OTS) - Zwischen Gürtel und Wilhelminenberg breitet sich Ottakrings Mikrokosmos aus. Kaum ein Wiener Bezirk beherbergt eine solche Vielfalt an Baustilen: Die alten Heurigen-Lokale und Fuhrwerker-Häuser sind hier ebenso präsent wie die Backsteinbauten aus frühindustrieller Zeit. Zwischen Brunnenmarkt und Schloss Wilhelminenberg sucht „Aufgetischt – Ottakring“ – ein Film von Claudia Pöchlauer – am Donnerstag, dem 30. Mai 2019, um 18.05 Uhr in ORF 2 nach Bekanntem und Neuem und zeichnet das Porträt einer vielschichtigen Stadt in der Stadt. Von der alteingesessenen Gastwirtschaft zum stylischen „In“-Restaurant sind es nur wenige Schritte. Der hippe Teppichsalon, das schräge Künstleratelier, die schicke Manufaktur liegen gleich neben traditionellen Handwerksbetrieben und multikulturellen Wohn- und Arbeitsvierteln. Und die Naturschönheit des Wienerwalds liegt nur einige Straßenbahnstationen vom urbanen Gürtel entfernt.

Götz Bury, Bildhauer und Performance-Künstler, wohnt direkt am Yppenplatz. In seinem Werkstatt-Atelier kreiert er extravagante skulpturale Meisterwerke aus Küchenutensilien. Anna und Patricia Tomek, Hotelchefinnen sowie Mutter und Tochter, betreiben in vierter Generation ein kleines Familienhotel mit Retro-Chic („Hotel Schwalbe“). Die Seniorchefin ist hier aufgewachsen, hat die Verwandlung ihres Heimatbezirks miterlebt und ist leidenschaftliche Ottakringerin. Die Tochter ist aus der weiten Welt zurückgekehrt und will trotz vieler Widerstände das Haus erhalten.

Die aus dem Iran stammenden Teppichdesigner Amir Kolahdouzian und Hamideh Jafari sind in Wien aufgewachsen. Kelims lassen sie im Iran anfertigen und in Wien mit kunstvollen Mustern überziehen. Im „Formdepot“, einem Zusammenschluss verschiedener Designer, haben sie sich mit Büro und Atelier ein stilvolles Arbeitsumfeld geschaffen. Karl Wolfsberger hat vor 25 Jahren das Gasthaus seiner Eltern übernommen, auch wenn er manchmal davon geträumt hat, Förster zu werden.

Alexandra Jarolim produziert in ihrer kleinen Werkstatt Rillettes, Fleisch- und Geflügelaufstriche à la française. Mit Kräutern aus dem kleinen Küchengarten und ganz ohne Konservierungsstoffe. Das Rohmaterial kommt vom Fleischhauer ums Eck.

Der Film von Claudia Pöchlauer ist eine Koproduktion von Satel Film und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at