NÖ Landesregierung beschließt 205.000 Euro für gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt für langzeitarbeitslose Frauen

LR Teschl-Hofmeister zeigt sich über Beschluss erfreut

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung Finanzmittel in der Höhe von bis zu 205.000 Euro zur Förderung eines sozial integrativen Beschäftigungsprojektes beschlossen. Frauen- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich erfreut: „Es ist uns ein großes Anliegen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen soweit unterstützen zu können, dass sie den Weg in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zurückfinden. Projekte, die uns helfen, diese Vorhaben in die Tat umzusetzen, sind uns wichtige Partner und bekommen unsere volle Anerkennung und Unterstützung.“

Das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt aus Neunkirchen unterstützt langzeitarbeitslose Frauen auf ihrem Weg zum Wiedereinstieg in ein erfolgreiches Berufsleben. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen durch Arbeitserprobung, Transitarbeitsplätze bzw. Anlehre in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Arbeitsmarktferne Frauen im Alter von 50+ erfahren eine professionelle Beratung und Betreuung und können im Rahmen verschiedener Projektbereiche berufliche Erfahrungen sammeln“, erklärt Teschl-Hofmeister. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass vor allem die Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmerinnen im Mittelpunkt dieser Arbeit steht. Die Frauen sollen durch aktive Beteiligung jene Kompetenzen erlangen, die es braucht, um sich selbst einen guten Platz am Arbeitsmarkt sichern zu können und um damit die eigene Lebensqualität und Selbstständigkeit zu verbessern“, erklärt sie abschließend.

