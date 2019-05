FESCH IS BACK: Fesches aus Wien #18

FESCH’MARKT von 14. bis 16. Juni 2019, Ottakringer Brauerei

Fesches in Wien

„Das Dschungelfieber bricht aus“ - Vom 14.-16. Juni 2019 kommt der FESCH’MARKT #18 in Wien mit der Schlange aus dem Winterschlaf gekrochen. Geniale Produkte und Specials, wie der fesche Vinyl- & Vintage Möbelflohmarkt, der Vintage Bicycle Flohmarkt, die Wachstuch-, Pinhole Camera- oder Kräuter-Workshops sowie der Auftritt der Bremer Stadtmusikanten, schlängeln sich durch das Ausstellungsdickicht der Ottakringer Brauerei. Und dass fesch auch tanzbar ist, beweist heuer das erstmalig rein weibliche DJ-Set, darunter fesche Damen wie DJane CounTessa, Dynamite, Ivica Nastič, DJ Eva Deutsch (FM4) oder DJane SimOne, die während des Events für gute Sounds sorgen werden.

Öffnungszeiten:

FR, 14.6. 2019 14.00-22.00 Uhr

SA, 15.6. 2019 11.00-20.00 Uhr

SO, 16.6. 2019 11.00-20.00 Uhr

Eintritt:

€ 5,– / Kinder gratis

Hamamaniac

Aus 100% Baumwolle handgewebt bestehen die Tücher von Hamamaniac und entstammen der traditionellen, anatolischen Badekultur. Als Allrounder für Strand, Pool oder Sauna, aber auch als Schal oder Poncho sind sie ein vielseitiger Eyecatcher.



KoKoKarma

Korbtaschen sind diesen Frühling/Sommer ein Must-Have! Gut, dass man die wunderschönen Modelle der traditionellen Ata-Bags von KoKoKarma am Fesch’markt erstehen kann. Die nachhaltigen Bags werden in Bali aus den Zweigen des Ata-Baumes produziert, im Sonnenlicht getrocknet und anschließend im Ofen über Kokosnussfasern geräuchert.



Wiener Alchemisten

Sie malen mit Silber und Licht: Über ein spezielles, fotografisches Verfahren werden die Besucher*innen auf einer Silber-Nassplatte, der sogenannten 'Collodion Wet Plate', festgehalten. Das Ergebnis ist ein einzigartiges, künstlerisches Portrait.

Brotkost

Die Brötchen von Brotkost sehen nicht nur fesch aus, sondern schmecken auch so! Jedes einzelne Brötchen wird mit Liebe zubereitet und belegt. Das handgemachte Brot wird von ausgewählten Bäcker*innen bezogen und mit erlesenen Zutaten verfeinert.

Ein fesches Teil kommt selten allein

Im Gewusel der beliebten Kleidertauschbörse in der Kunsttankstelle Ottakring ergattern die Besucher*innen samstags und sonntags aussortierte Schätze gegen eine geringe Teilnahmegebühr. Von Kleidung und Schuhen bis zu Platten und sogar Grünpflanzen reicht das Repertoire. Übriggebliebenes wird – wie üblich – an eine karitative Organisation gespendet, dieses Mal an die Carla (Caritas). Teilnahmegebühr: € 5,– für 3 kg

