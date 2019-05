Kinder und Eltern, aufgepasst! Spielzeuggeschäfte laden am 1. Juni zum Internationalen Kindertag ein

Sei dabei, mach‘ mit! rund 190 Spielwaren-Geschäfte in ganz Österreich nehmen teil – Liste der teilnehmenden Geschäfte in allen Bundesländern auf http://www.wko.at/kindertag

Wien (OTS) - Spielzeuggeschäfte in ganz Österreich begehen den Internationalen Kindertag in wenigen Tagen - am Samstag, 1. Juni - spielerisch und mit besonderen Aktivitäten: Auch heuer wird sich wieder alles rund ums gemeinsame Spielen drehen und darum, miteinander eine schöne Zeit zu verbringen. Initiator der Kindertag-Aktivitäten ist der Spielwaren-Fachhandel, der damit Wohlfühl-Atmosphäre und Beratungskompetenz demonstriert, die beim Online-Shoppen unerreichbar ist. Insgesamt sind rund 190 Spielzeug-Geschäfte aus allen neun Bundesländern mit an Bord. Die Liste aller teilnehmenden Fachgeschäfte gibt es auf www.wko.at/kindertag .

Österreich spielt - sei dabei, mach‘ mit!

International hat der Kindertag eine Tradition, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht, in Österreich wird er nun zum siebenten Mal gefeiert. „So wie es Muttertag und Vatertag gibt, soll auch der Kindertag etwas ganz Selbstverständliches werden“, wünscht sich Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „An einem Festtag speziell für Kinder gibt es nichts Besseres als zu spielen“, ist Schüssler überzeugt: „Das macht den Kindern nicht nur Spaß, es fördert noch dazu das Lernen auf vielfältige Art und Weise.“

In rund 190 Spielwaren-Geschäften in ganz Österreich warten vielfältige Attraktionen!

Am Kindertag geht es in den Spielzeug-Geschäften noch bunter zu als sonst. Österreichweit warten sie mit tollen Attraktionen auf: Kinderschminken, Basteleien, Tempelhüpfen, Kreatives mit Playmais schaffen werden für funkelnde Kinderaugen sorgen. Zudem stehen die aktuellen Trends am Spielemarkt zum Testen bereit. Und: Die jungen Besucher dürfen sich auch auf ein kleines Überraschungsgeschenk freuen.

Zeit mit Kindern, Zeit für Kinder

„An diesem Tag ist es uns wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen und miteinander Spaß zu haben. Dazu braucht es nicht viel: Einfache, altbekannte Spiele wie etwa das Fadenspiel, wo die Kinder vorher mit der Strickliesl den Faden selbst machen können, sind nach wie vor sehr beliebt“, betont Schüssler. Wo auch immer man zum Spielen kommt, ein abwechslungsreiches Programm ist garantiert. (PWK280/JHR)

