NEOS Wien/Ornig zum Life-Ball: NEOS Wien begrüßt klares Bekenntnis des Wiener Bürgermeisters zum Life-Ball

Wien (OTS) - Auf Anfrage von NEOS Wien Gemeinderat Markus Ornig bestätigte Bürgermeister Ludwig im heutigen Gemeinderat, dass er den Life-Ball auch ohne Gery Keszler weiterführen möchte: „Es ist zu begrüßen, dass der Bürgermeister sich erstmals klar für eine Weiterführung des Life-Balls ausgesprochen hat. Der Life Ball ist eine der wichtigsten Veranstaltungen in Wien und es wäre extrem schade, wenn dieses großartige Event nicht mehr stattfindet. Der Bürgermeister sollte sich jedoch zu allererst mit den bisherigen Veranstaltern an einen Tisch setzen und diskutieren, ob man nicht doch gemeinsam eine Lösung findet. Die Ankündigung des Bürgermeisters, den Life-Ball näher an die Stadt Wien Marketing heranzuführen, empfinde ich eher als gefährliche Drohung. Der Life-Ball darf nicht zu einem PR-Event der Stadt verkommen, sondern soll weiterhin Bewusstsein für HIV-positive und an AIDS-erkrankte Menschen schaffen.

