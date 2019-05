Wiener Stadthalle: Start in den Sommer mit Tool, Eric Clapton & Take That

Mit viel Musik und grandiosen Live-Erlebnissen durch den Juni

Wien (OTS) - Dreizehn Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Albums gastiert die US-amerikanische Band Tool am Mittwoch, 5. Juni in Wien und bereitet ihren Fans eine unvergessliche Show in der Halle D. Spektakulär geht es weiter: Denn nur einen Tag später, am Donnerstag, 6. Juni, beschert Gitarristen-Legende Eric Clapton, einer der besten Musiker aller Zeiten, seinem Publikum magische Momente. Mit dem Auftritt von Roxy Music-Gründer Bryan Ferry erwartet das Publikum am Freitag, 7. Juni gleich ein weiteres großes Highlight am dritten Tag in Folge.

Ihr 30-jähriges Jubiläum feiert unterdessen die Kult-Band Take That mit einer „Greatest Hits Live“-Tour. Beim Stopp in Wien am Mittwoch, 26. Juni nehmen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen die Fans mit auf eine emotionale Reise und präsentieren dabei auch Songs aus dem neuen Album. Ein neues Album im Gepäck hat auch Mark Knopfler, der am Freitag, 28. Juni das Publikum mit neuen sowie markanten Hits der 20-jährigen Dire Straits-Ära begeistern wird. „Vielfalt ist das Programm der Wiener Stadthalle. Abend für Abend kann man hier nicht nur Entertainment auf höchstem Niveau, sondern vor allem jede Menge Emotionen und große Gefühle erleben“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Comedy & Lesung mit geballter Schauspielkunst

Neben großen Konzertereignissen stehen im Juni auch Comedy und Theater am Programm: Am Samstag, 8. Juni lädt der deutsche Komiker Luke Mockridge unter dem Titel „Welcome to Luckyland!“ das Publikum ein, die Welt mit jedem Lachen zu verbessern. Einem ernsten Thema widmet sich die Lesung „Die Unmöglichen“ am Dienstag, 11. Juni: Die bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler Jan-Josef Liefers, Devid Striesow, Meret Becker, Claudia Michelsen, Ronald Zehrfeld und August Zirner setzen ein hochaktuelles Stück zur Pränatalen Diagnostik in Szene.

Holiday on Ice SHOWTIME

Während der herannahende Sommer zunehmend für wärmere Temperaturen sorgt, lohnt sich bereits der Gedanke an den kommenden Winter. Denn dann gastiert die beliebteste Eisshow der Welt wieder in der Wiener Stadthalle: Von Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 9. Februar 2020 erzählt Holiday on Ice SHOWTIME in einer temporeichen, modernen Story von der großen Leidenschaft der Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer. Jetzt Tickets sichern!

