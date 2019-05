Das LENTOS lädt zur Pressekonferenz und Eröffnung der Ausstellungen "Otto Zitko" und "Extraordinaire!"

Das LENTOS zeigt in Kürze eine Zusammenschau der Arbeiten des österreichischen Künstlers Otto Zitko sowie unbekannte Werke von PsychiatriepatientInnen um 1900.

Linz (OTS) - Das LENTOS Kunstmuseum Linz eröffnet am Donnerstag, 6. Juni gleich zwei neue Ausstellungen.





OTTO ZITKO

Retroprospektiv

7. Juni bis 15. September 2019



Retroprospektiv: Der Titel der Ausstellung von Otto Zitko im LENTOS Kunstmuseum steht für einen in die Zukunft gerichteten Blick, entwickelt und geschärft in vergangenen Auseinandersetzungen. Dieses Zusammentreffen von „prospektiv“ und „retrospektiv“ wird in der Werkauswahl deutlich, die sowohl Arbeiten aus den frühen 1980er-Jahren als auch aktuelle Produktionen umfasst. Ein Großteil der Werke stammt aus österreichischen Sammlungen.

Otto Zitkos Werk geht immer wieder mit einem Wechsel der Bildträger sowie des Zeichen- und Malmaterials einher und umfasst frühe, pastos gemalte Öl-auf- Leinwandbilder, Ruß- und Hinterglasarbeiten, Holztafeln, großformatige Alutafeln und zahlreiche ortsbezogene Wandarbeiten. Der Bildträger Papier zieht sich durch sein gesamtes Schaffen und spannt einen Bogen von den frühen narrativen und subtil gearbeiteten Zeichnungen bis hin zu großformatigen, gestisch ausgeführten Blättern.



Otto Zitko, 1959 in Linz geboren, studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Msgr.-Otto-Mauer-Preis, den Preis der Stadt Wien für bildende Kunst und den Kulturpreis für bildende Kunst des Landes Oberösterreich.





EXTRAORDINAIRE!

Unbekannte Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900 – ergänzt um Werke aus Österreich

7. Juni bis 18. August 2019



Das künstlerische Schaffen von PatientInnen aus psychiatrischen Institutionen stößt zunehmend auf öffentliches Interesse, ist aber erst wenig erforscht. In einem einzigartigen Projekt an der Zürcher Hochschule der Künste wurden unter der Leitung von Katrin Luchsinger die um 1900 in allen kantonalen Kliniken der Schweiz entstandenen Werke erfasst. Die PatientInnen schufen ihre Werke mit Hingabe und mit großer technischer wie künstlerischer Kompetenz. Sie verstanden ihre Arbeiten als Beitrag zum öffentlichen Leben, als Erfindung oder Ausdruck ihrer Gedanken, als Kritik an der Anstalt oder Bereicherung im eintönigen Alltag. Ihre Kunst ist geprägt vom Ausschluss aus der Öffentlichkeit und von der Frage, was als „normal“ galt.



Die Ausstellung wird im LENTOS Kunstmuseum um Werke aus Österreich ergänzt. Diese Zeichnungen stammen aus der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart (heute: Neuromed Campus), aus der Landesheilanstalt Salzburg und von Josef Karl Rädler (1844–1917), der von 1905 bis zu seinem Tod in der Kaiser Franz Josef Landes-Heil- und Pflegeanstalt im niederösterreichischen Mauer-Öhling hospitalisiert war.

Pressekonferenz: Otto Zitko & Extraordinaire!

GesprächspartnerInnen:

Hemma Schmutz, LENTOS Direktorin und Kuratorin der Ausstellung Otto Zitko

Katrin Luchsinger & Brigitte Reutner, Kuratorinnen der Ausstellung Extraordinaire!



Datum: 06.06.2019, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Eröffnung: Otto Zitko & Extraordinaire!

Datum: 06.06.2019, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Clarissa Ujvari

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



MUSEEN DER STADT LINZ GmbH

LENTOS Kunstmuseum / NORDICO Stadtmuseum / VALIE EXPORT Center Linz

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz



T: +43 (0)732 7070-3603

clarissa.ujvari @ lentos.at