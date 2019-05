Angriff auf Polizeibeamte bei Vorführung zum Strafantritt

Wien (OTS) - 27.05.2019, 20:15 Uhr

09., Bereich Thurygrund

Gestern kam es zu einem Angriff auf Polizisten in einer Wohnung. Die Beamten hatten in der Wohnstätte einen 55-Jährigen (Stbg: Österreich) aufgesucht, da er einen offenen Strafbetrag aus einer Verwaltungsstrafe zu begleichen hat. Der Mann beschimpfte die Beamten zunächst auf vulgäre Art und Weise und attackierte schließlich einen Polizisten mit Fußtritten durch einen Türspalt. Der 55-Jährige wurde überwältigt und festgenommen. Der angegriffene Polizist blieb bei der Attacke unverletzt.

Zu jeder Geldstrafe bei Verwaltungsdelikten ist in der Straferkenntnis eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit festzusetzen. Wird die Geldstrafe nach (mehrfacher) Aufforderung nicht bezahlt, so wird der geschuldete Betrag von der Sicherheitsbehörde zwangsvollstreckt. Ist die Geldstrafe uneinbringlich, wird die festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe in Vollzug gesetzt (Vorführung zum Strafantritt).

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at