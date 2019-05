Mehr als 600 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tagen in Bregenz

Wien/Bregenz (OTS) - Vom 30. Mai bis 1. Juni bringen sich in Bregenz fast 600 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus ganz Österreich zu steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themen auf den aktuellen Stand. Gastvortragender ist dieses Jahr der Verhaltensökonom und Unternehmensberater Gerhard Fehr, der der Frage nachgeht, wie ein zukünftiges Steuersystem – auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung – idealerweise ausgestaltet sein sollte.

„Steuerberater und Wirtschaftsprüfer leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Unternehmen. Neben hoher Gewissenhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit sind dafür vor allem profunde und aktuelle Fachkenntnisse unverzichtbar. Hier setzt die Arbeitstagung an: Sie stellt eine wertvolle Chance zur Weiterbildung dar“, erklärt Harald Sonderegger, Präsident des Vorarlberger Landtags.

Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW), und Jürgen Reiner, Landespräsident der KSW Vorarlberg, freuen sich über das große Interesse an der von der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer organisierten Arbeitstagung.

Rahmenprogramm in und um Bregenz

Im Anschluss an die Fachvorträge stehen am ersten Abend eine Schifffahrt auf dem Bodensee und am zweiten Abend der Besuch des Kunsthauses Bregenz auf dem Programm.

