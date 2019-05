Neue 100- und 200-Euro-Banknoten ab sofort in Umlauf

Die Euro-Bus-Tour informiert ab 28. Mai 2019 österreichweit

Wien (OTS) - Heute ist der Euro offizielles Zahlungsmittel für rund 340 Millionen Menschen in der EU. Ab sofort sind die neuen 100- und 200-Euro-Banknoten der Europa-Serie in Umlauf. „Banknoten sind ein Hightech-Produkt. Die stetige Fortentwicklung der Banknotentechnologie ist eine der zentralen Aufgaben des Eurosystems und somit auch der OeNB. Denn nur fälschungssichere Banknoten sorgen für das nötige Vertrauen der Bevölkerung in ihre Währung“, so Dr. Kurt Pribil, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Die schon bekannten Sicherheitsmerkmale der 50-Euro-Banknote aus der Europa-Serie – das Porträt der Europa im Wasserzeichen sowie im Hologramm, das Porträtfenster – sind ebenfalls Teil der neuen 100-und 200- Euro-Banknoten. Um den Fälschungsschutz zu erhöhen, wurden auch die beiden letzten Noten der Europa-Serie auf den neuesten Stand der Technologie gebracht:

Das Satelliten-Hologramm: Durch Kippen der Banknote bewegen sich ganz oben im Folienstreifen €-Symbole um die Wertzahl. Unter direktem Licht sind die €-Symbole besser zu erkennen.

Die Smaragdzahl: Beim Kippen der Banknote bewegt sich ein Lichtbalken auf und ab. Die Farbe der Zahl verändert sich von Smaragdgrün zu Tiefblau und es sind zusätzlich €-Symbole auf ihr zu erkennen.

Insgesamt wurden rund 2,3 Mrd Stück der neuen 100-Euro-Banknoten sowie 700 Mio Stück der neuen 200-Euro-Banknoten – u. a. auch in Österreich – produziert.

Umfangreiches Informationsangebot der OeNB

Um die Bevölkerung rechtzeitig zu informieren, setzt die OeNB auf einen umfangreichen Mix aus Maßnahmen. Neben dem Versand von Foldern und Plakaten an Behörden, Ämter und Schulen sowie einem vielfältigen Online-Angebot organisiert die OeNB ein besonderes Projekt: Im Rahmen der Euro-Shop-Tour besuchen 25 Teams Einkaufszentren in ganz Österreich, um die Handelsangestellten direkt an ihrem Arbeitsplatz mit den Sicherheitsmerkmalen der neuen Euro-Banknoten vertraut zu machen. Darüber hinaus startet der Euro-Bus im Rahmen der Euro-Info-Tour am Tag des Ausgabestarts der beiden Banknoten und bietet ab 28. Mai 2019 der Bevölkerung die Gelegenheit, sich die neuen Scheine bei einer der 36 Stationen in ganz Österreich genauer anzusehen.

Weitere Informationen zu den neuen Banknoten und den Sicherheitsmerkmalen finden Sie auf der OeNB-Website:

www.oenb.at/Bargeld/der-euro/banknoten.html

Den Tourplan der Euro-Info-Tour finden Sie unter:

www.oenb.at/Bargeld/Euro-Bus.html

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at