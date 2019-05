KPMG Fußball-Ranking: Real Madrid überholt Manchester United

KPMG listet zum vierten Mal die 32 führenden Fußballvereine Europas nach ihrem Unternehmenswert auf.

Wien (OTS) - Die ersten Plätze im Ranking: Real Madrid, Manchester United, Bayern München und FC Barcelona. Inter Mailand verzeichnete den höchsten Anstieg des Unternehmenswertes gegenüber dem Vorjahr (41 Prozent).

Dieses Jahr geht der wirtschaftliche Fußballpokal an Real Madrid: Erstmals in seiner Clubgeschichte ist der spanische Club mehr als EUR 3,22 Mrd wert. Anders sieht es beim Zweitplatzierten aus: Manchester United hatte im vergangenen Jahr einen höheren Wert verzeichnet. Auch Bayern München muss einen Rückgang des Unternehmenswertes zur Kenntnis nehmen. Zu diesen Ergebnissen kommt die KPMG Studie „Football Clubs‘ Valuation: The European Elite 2019“. Die Studie stellt einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten der 32 führenden europäischen Fußballvereine dar und liefert eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs.

Die Erstplatzierung von Real Madrid erklärt KPMG Partner Peter Ertl wie folgt: „Real Madrid hat zuletzt drei Mal in Folge die Champions League geholt und somit die mit Abstand höchsten Prämien und Preisgelder verdient. Klarerweise führen derartige Erfolge auch zu deutlich höheren Einnahmen im Bereich der Vermarktung, der TV- Gelder sowie bei Zuschauereinnahmen.“ Der englische Club Manchester United landet auf dem zweiten Platz, mit einem Unternehmenswert von etwa EUR 3,21 Mrd, gefolgt vom deutschen Meister Bayern München (EUR 2,70 Mrd), der mit seiner Drittplatzierung um zwei Plätze im Ranking aufsteigt.

Im dritten Jahr in Folge ist der Gesamtunternehmenswert der 32 wichtigsten europäischen Fußballvereine um neun Prozent gestiegen (35 Prozent in den letzten drei Jahren). Der Übergang großer Clubs zu Medien- und Unterhaltungsunternehmen mit globaler Markenpräsenz trägt ebenfalls dazu bei, stabilere und vorhersehbarere Cashflows und damit bessere Garantien für Investoren und Finanziers zu schaffen“, so Andrea Sartori, KPMG Global Head of Sports und Autor der Studie.

Neu auf der Liste ist der schottische Verein Celtic. Ein anderer Debütant des Jahres ist der spanische Club Villareal. Die englische Premier League bestätigt ihre Dominanz mit neun Vereinen. Sowohl Spanien als auch Italien sind in der Rangliste mit sechs Vereinen vertreten, wobei die spanischen Clubs deutlich mehr wert sind als die italienischen: „Aufgrund der Spitzenleistungen von Real Madrid und Barcelona, ist der Gesamtunternehmenswert der sechs LaLiga-Clubs fast doppelt so hoch wie jener der sechs italienischen Clubs“, erklärt KPMG Partner Helge Löffler.

Mehr Informationen unter: https://bit.ly/2X9AkDy

Rückfragen & Kontakt:

KPMG Austria GmbH Mag. Gözde Yaylali, BA Corporate Communications 0043 (1) 313 32-3014 gyaylali @ kpmg.at www.kpmg.at