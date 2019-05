Lena Meyer-Landrut will Schauspielerin werden (FOTO)

Hamburg (ots) - Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut hat große Pläne: Die 27-Jährige möchte im Filmbusiness durchstarten. "Die Schauspielerei reizt mich schon länger", verriet sie GALA (Heft 23/2019, ab morgen im Handel) am Rande der Filmfestspiele in Cannes. "Ich habe mich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken." Seit einiger Zeit nehme sie Schauspielunterricht. "Rollenangebote gab es schon, das richtige war aber noch nicht dabei. Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen!"

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke @ guj.de

www.gala.de