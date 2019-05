ÖAMTC: GTI-Treffen, Narzissenfest und Eisenerz-Rodeo am Wochenende

Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein, S1-Tunnel Rannersdorf wieder frei

Wien (OTS) - Drei Großveranstaltungen, das GTI-Treffen am Wörthersee, das Narzissenfest in Bad Aussee und das Erzbergrodeo in Eisenerz, werden nach Einschätzung des ÖAMTC für regen Ausflugsverkehr sorgen.

Überlastete Stadtausfahrten werden bereits am Mittwochnachmittag den Start in das verlängerte Wochenende einläuten. Der Ausflugsverkehr wird sich durch den Feiertag auf Mittwoch und Freitag aufteilen, die Experten der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen rechnen daher mit nicht allzu langen Verzögerungen. Anders am Sonntagabend, hier wird es zu Staus auf den Stadteinfahrten kommen, wenn alle wieder nachhause fahren. Eine gute Nachricht gibt es für den Süden Wiens: Der seit vergangenem Sonntag wieder frei befahrbare Tunnel Rannersdorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) wird den Verkehr entlasten.

Grenzwartezeiten unter der Woche müssen Autofahrer bei Kufstein in Kauf nehmen. Besonders in den Morgenstunden werden hier Lkw den rechten Fahrstreifen blockieren. Grund dafür sind die Lkw-Blockabfertigungen, die das Land Tirol in dieser Woche für alle Werktage verordnet hat.

Utl.: GTI-Treffen in Reifnitz

Von Mittwoch, 29. Mai, bis Samstag, 1. Juni 2019, findet in Reifnitz das jährliche Wörtherseetreffen statt. Tausende GTI- und Tuning-Fans aus ganz Europa werden zum 38. GTI-Treffen erwartet.

Die Anreise der Besucher verteilt sich auf mehrere Tage, viele sind bereits vor Ort. Mit Verzögerungen muss rund um Reifnitz bzw. den Wörthersee gerechnet werden. Wegen der traditionellen Vortreffen ist auch an anderen Orten, wie etwa Maria Wörth und Keutschach am See, mit teils starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Während des GTI-Events werden die Wörthersee Süduferstraße (L96) als auch die Reifnitzer Straße (L97b) im Bereich der Zufahrten nach Reifnitz gesperrt. Die Sperrzeiten gelten von Mittwoch, ab 7 Uhr früh bis einschließlich Samstag, 23 Uhr. Staus im Nahbereich, vor allem auf der Kärntner Straße (B83) und der Keutschacher Straße (L97), werden nicht ausbleiben.

Ein neues Verkehrskonzept mit rigorosen Einfahrtskontrollen bei sogenannten Check-Points sorgt für einen geordneten Verkehrsablauf, eine eigene Fahrspur für Einsatzfahrzeuge und Anrainer bringt Entlastung. Der Lindenweg und ein Teil der Seenstraße sind nur noch in eine Richtung befahrbar.

Wer nicht zum GTI-Treffen unterwegs ist, kann das Wörthersee-Südufer großräumig über die Süd Autobahn (A2) umfahren. Besuchern, die dem Stau entgehen möchten, empfehlen die Club-Experten die öffentliche Anreise, wie etwa mit dem Schiff von Klagenfurt nach Velden oder Reifnitz. Shuttlebusse nach Reifnitz sind ebenfalls eingerichtet.

Utl.: Erzbergrodeo und Narzissenfest

Mit dem Erzbergrodeo am Erzberg und dem Narzissenfest in Bad Aussee finden in der Steiermark gleich zwei Großveranstaltungen von höchstem Zuschauerinteresse statt. In Bad Aussee werden 25.000, am Erzberg sogar 45.000 Besucher erwartet.

Die Anreise nach Bad Aussee wird zu Verzögerungen auf der A9 zwischen Übelbach und dem Gleinalmtunnel, auf der Ennstal Straße (B320) zwischen Liezen und Wörschach und bei Trautenfels, sowie auf der Salzkammergut Straße (B145) führen.

Der Ansturm zum Erzbergrodeo wird sich auf der A9 bei Traboch, der Gesäuse Straße (B146) bei Hieflau, aber vor allem auf der Eisenstraße (B115) im Raum Eisenerz selbst auswirken. Hier ist mit längeren Staus zu rechnen.

