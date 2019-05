NOVOMATIC und ADMIRAL kooperieren mit Jobplattform für Silver Ager

Gumpoldskirchen (OTS) - Seit 2018 integriert NOVOMATIC mit dem NOVO Silver Talent Pool pensionierte Mitarbeiter in die Arbeitswelt und profitiert so von ihrem Wissen und ihrem Können. Durch die Zusammenarbeit mit dem Start-up WisR bekommen NOVOMATIC und ADMIRAL technologische Unterstützung beim Recruiting von Pensionisten.

„Wir haben bei ADMIRAL die Erfahrung gemacht, dass die sogenannten Silver Ager für unser Unternehmen und unsere jüngeren Mitarbeiter einen hohen Mehrwert haben. Vom ständigen Austausch und der Zusammenarbeit der Generationen sowie der daraus entstehenden Vielfalt profitieren nicht nur wir als Unternehmen, sondern auch unsere Kunden“, so Monika Racek, Vorstandsvorsitzende ADMIRAL Casinos & Entertainment AG.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Klaus Niedl, NOVOMATIC Global HR Director. „Jeder engagierte Mitarbeiter, der in Pension geht, ist ein Verlust für das Unternehmen. Diesen Menschen möchten wir mit dem Talent Pool ein innovatives Angebot machen, in geringerem Ausmaß weiter für uns tätig zu sein.“ Damit sollen dem Konzern das erworbene Wissen und die gewonnene Erfahrung erhalten bleiben. Ziel dieser Initiative ist zudem, einem möglichen vorübergehenden Fachkräftemangel effizient entgegenzuwirken. Die Teilnehmer können so ihre Expertise dem Unternehmen zur Verfügung stellen, wenn Mitarbeiter beispielsweise aufgrund von Urlaub oder Karenzen für längere Zeit ausfallen.

WisR ist eine Online-Plattform, auf der sich Firmen präsentieren und motivierte Silver Ager ihr Know-how für projektbasierte, saisonale oder Teilzeit-Jobs anbieten können. Mit diesem Pilotprojekt erweitert die NOVOMATIC-Tochtergesellschaft ADMIRAL in Oberösterreich die Silver Ager-Initiative, um auch außerhalb des eigenen Unternehmens pensionierte Arbeitskräfte anzusprechen und für die ADMIRAL-Filialen zu gewinnen.

Den WisR-Auftritt von NOVOMATIC und ADMIRAL finden Sie unter http://growwisr.com/novomatic_admiral/

Rückfragen & Kontakt:

NOVOMATIC AG

Mag. Bernhard Krumpel

Leiter Konzernkommunikation

+43 2252 606 870 750, Mobil: +43 664 886 428 57

bkrumpel @ novomatic.com

www.novomatic.com