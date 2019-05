Einsteins Einwände gegen die Quantenmechanik werden im Bereich der neuen Energien nun auch von der Industrie bestätigt

Denton, Texas (ots/PRNewswire) - In den zuvor veröffentlichten Pressemitteilungen vom 20. und 24. Mai 2019 haben wir Studien des des italienisch-amerikanischen Wissenschaftlers Sir Ruggero Maria Santilli (http://www.i-b-r.org/Dr-R-M-Santilli-Bio-1-10-18.pdf ) und anderer Wissenschaftler skizziert, die sich damit beschäftigten, Einsteins Meinung, dass die Quantenmechanik eine "unvollständige Theorie" sei, in der Physik und der Chemie zu bestätigen. In der vorliegenden Pressemitteilung geht es um Studien, die auf dem Bedürfnis beruhen, zugunsten eines konsequenten Umgangs mit neuer sauberer Energie und grundsätzlich innovativen Technologien die Quantenmechanik zu "vervollständigen".

Dritte von drei Würdigungen für Albert Einstein

Santilli erklärt: "Ich habe die Quantenmechanik nie als "vollständige" Theorie akzeptiert, weil die Quantenmechanik "keinen Zeitpfeil" vorsieht und daher nicht konsequent irreversible Energiefreisetzungsprozesse darstellen kann. Nachdem ich während meines Studiums gelernt habe, dass die Quantenmechanik durch zeitumkehrinvariante Lie-Algebren charakterisiert ist, habe ich meine im Jahr 1965 verfasste Doktorarbeit deren "Vervollständigung" in irreversible Lie-zulässige Algebren (http://www.santilli-foundation.org/docs/Santilli-54.pdf), mit verwandten irreversiblen dynamischen Gleichungen, gewidmet."

Nach diversen akademischen Positionen trat Santilli im September 1978 dem Institut für Mathematik an der Harvard University, unterstützt vom U.S. Department of Energy, bei, wo er innovative Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der sauberen Energien nachging. In diesem Kontext stellte Santilli die allgemein bekanntesten irreversiblen Lie-zulässigen Algebren vor, die charakterisiert sind durch die Generalisierung und Differenzierung des konventionellen Produkts "ab" zwischen Zahlen und Funktionen, in das Produkt von a und b nach rechts, a>b = arb, und das Produkt von b und a nach links, a<b = asb, wobei r und s arbiträre, positive Zahlen, Funktionen oder Matrizen sind. Die neuen Multiplikationen erlaubten die Konstruktion einer neuen Mathematik, bekannt als "Hadronen-Mathematik nach links und rechts", mit entsprechender "Vervollständigung" der Quantenmechanik und Chemie in eine irreversiblen Prozess namens hadronische Mechanik und Chemie, bei der Energiefreisetzungsprozesse, die sich parallel mit der Zeit in eine Vorwärtsrichtung bewegen, durch ein geordnetes Produkt nach rechts repräsentiert werden, während Prozesse, die sich in die entgegengesetzte Zeitrichtung bewegen, durch geordnete Produkte nach links dargestellt werden. Unterschiedliche Werte für r und s stellen die Irreversibilität sicher. Kurz danach wurden wissenschaftliche und industrielle Anwendungen für neue saubere Energien ins Leben gerufen. Die in den beiden vorhergehenden Veröffentlichungen verwendete reversible Isomathematik, Isomechanik und Isochemie wird für r = s = T > 0 wiederhergestellt. Quantenmechanik und -chemie werden für r = s = 1 (http://www.santilli-foundation.org/elements-hadronic-mechanics.htm) identisch wiederhergestellt.

Santilli erklärt: "Wir können trotz der öffentlichen Investitionen in Milliardenhöhe keine kontrollierten Kernfusionen zustande bringen. Ich denke, dass dies an der Inkonsistenz in Bezug auf die Zeitumkehrinvarianz in den Wissenschaften des 20. liegt. Im Gegensatz dazu versuchen wir mit dem börsennotierten US-Unternehmen Thunder Energies Corporation (http://thunder-energies.com), nukleare Fusionen durchzuführen, die, wenn sie durch die neuen irreversiblen Wissenschaften repräsentiert werden, augenscheinlich keine gefährlichen Strahlungen oder Schadstoffe erzeugen (http://www.santilli-foundation.org/docs/hypercombustion-2019.pdf ) ."

Auf die Frage, wie irreversible Prozesse Einsteins Argumentation verifizieren können, sagt Santilli: "Es scheint, dass Einsteins Einwände gegen die Quantenmechanik innerhalb der Streuung der anhaltenden hochenergetischen Teilchenkollisionen verifiziert werden. Die Theorie der Quantenmechanik kann während der Beschleunigung von Protonen in Hadron Collidern validiert werden. Die Quantenmechanik kann jedoch bei einer Kollision von Protonen mit einem Zielobjekt nicht validiert werden, da die Streuung irreversibel ist. Einsteins Argumentation scheint sich in hochenergetischen Streuregionen zu bestätigen, aufgrund der extremen Dichte, die jener von schwarzen Löchern ähnelt, unter denen das Unschärfeprinzip und andere Gesetze eindeutig nicht anwendbar sind. Die Bedeutung von Einsteins Argumentation sowie die diesbezügliche seit etwa einem Jahrhundert bestehende mangelnde allgemeine Akzeptanz durch die akademische Gemeinschaft zeigen, dass aufgrund der derzeit fehlenden irreversiblen Prozesse eine Überarbeitung der "experimentellen Ergebnisse" durch Versuche mit hochenergetischen Streuregionen erforderlich ist."

