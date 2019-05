Hoard Exchange startet am 27. Mai die Token-Verteilung

Aarhus, Dänemark (ots/PRNewswire) - Das mit Spannung erwartete Ereignis der Token-Verteilung von Hoard Exchange ist da. Das in Dänemark ansässige Ethereum-Startup hat 18 Monate damit verbracht, eine Reihe von Werkzeugen zu entwickeln, um sichere, skalierbare Blockchain-Spiele Wirklichkeit werden zu lassen. Zum ersten Mal werden die Spieler wirklich selbst die Eigentümer ihres Spielvermögens sein.

Ab dem 27. Mai wird Hoard 44 % seiner HRD-Token freischalten, die an der P2PB2B-Börse verfügbar sein werden. Bis zu 20 Millionen US-Dollar in Form von Tokens werden an der Tauschbörse für den Kauf und den Handel aufgenommen. Die Token-Verteilung ist die erste, die von der dänischen Regierung offiziell genehmigt wurde - der Regierung, die von NGO Transparency International als die vertrauenswürdigste und transparenteste weltweit eingestuft wird. Interessierte Nutzer können sich heute auf P2PB2B registrieren und ihre Konten verifizieren.

Das Team von Hoard verfügt über umfangreiche Erfahrung sowohl in der Videospielindustrie als auch im Ethereum-Ökosystem. Teammitglieder waren beteiligt an AAA-Franchises wie Gears of War, Mortal Kombat und Resident Evil. Sie waren auch bei einigen der prominentesten Blockchain-Projekte involviert, darunter Ethereum, Golem, OmiseGO, Streamr und Cosmos.

Hoard veröffentlichte ein Proof-of-Concept, das in Partnerschaft mit OmiseGO erstellt worden ist und ein echtes Eigentum an einem Spiel namens Plasma Dog belegt. Das Spiel läuft derzeit auf der ersten More Viable Plasma Childchain, die jemals in einem öffentlichen Ethereum-Netzwerk, dem Rinkeby Testnet, veröffentlicht wurde. Die nächste Integration mit Hoard ist My Memory of Us von Juggler Games (derzeit auf Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und Steam).

Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Videospielindustrie fast 140 Milliarden Dollar Umsatz; bis 2021 soll der Umsatz auf 180 Milliarden Dollar anwachsen. Hoard zielt auf den Markt für Downloadable Content (DLC) ab, der derzeit rund 80 % des gesamten Spielereinkommens generiert.

Über Hoard:

Hoard ist die erste Blockchain-Gaming-Plattform, die Spielern mithilfe von Ethereum und Plasma ein wirkliches Eigentum bietet. Hoards Umsetzung von Plasma - in Zusammenarbeit mit OmiseGO erstellt - ist seit Oktober 2018 in Betrieb. Das Netzwerk ist derzeit für die Verarbeitung von 65.000 Transaktionen pro Ethereum-Block (oder 4.000 pro Sekunde) optimiert und wird Hoard bei der anstehenden Veröffentlichung von My Memory of Us voraussichtlich bis zu eine Million aktive Nutzer täglich sichern. Hoard ist an ETHGlobal, dem Ethereum Community Fund und Pocket Gamer Connect beteiligt und arbeitet formell mit OmiseGO, Golem und imapp zusammen. Hoard-Berater kommen aus Videospielstudios wie Playdead, Brain+ und Capcom.

