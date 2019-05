ARBÖ: Erzberg-Rodeo + Feiertag + Wörthersee-Treffen ist gleich Stau am verlängerten Wochenende

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende ist durch Christi Himmelfahrt nicht nur ein verlängertes, sondern auch eines voller Veranstaltungen. Neben dem Erzberg-Rodeo und dem Wörthersee-Treffen kann das Narzissenfest sicherlich als Höhepunkte gelten. Der Publikumsandrang und der Reiseverkehr in den Kurzurlaub bringen laut ARBÖ-Informationsdienst aber auch negative Seiten - kilometerlange Stau und stundenlange Verzögerungen – mit sich.

Der Aufbruch ins verlängerte Wochenende wird bereits ab den Nachmittagsstunden am Mittwoch zu einer Reisewelle führen. Besonders betroffen die Autobahnen und Stadtausfahrten aus den Landeshauptstädten und Wien. Viel Geduld bis in die Abendstunden wird laut ARBÖ-Verkehrsexperten vor allem hier gefragt sein:

Niederösterreich: Südautobahn (A2), Richtung Graz zwischen Wiener Stadtgrenze und Baden, Westautobahn (A1) zwischen Wien und Sankt Pölten sowie auf den jeweiligen Ausweichstrecken.

Oberösterreich: Mühlkreisautobahn (A7) im gesamten Stadtgebiet von Linz in beiden Richtungen, Donau Straße (B3) in Richtung Mauthausen zwischen Donaubrücke und Ennsdorf, Kremstaler Straße (B139) auf der Umfahrung Traun, Rohrbacher Straße (B127) zwischen Linz und Puchenau, Stadtausfahrten aus Linz wie der Umfahrung Ebelsberg (B1) oder Untere und Obere Donaulände

Salzburg: Tauernautobahn (A10), in den Baustellenbereichen, Westautobahn (A1), vor der Grenze Walserberg, Münchner Bundesstraße (B155) zwischen Grenze Freilassing und Autobahnauffahrt Salzburg-Mitte, Wiener Straße (B1) vor der Grenze Walserberg

Steiermark: Pyhrnautobahn (A9) und Südautobahn (A2) im Großraum Graz, Pyhrnautobahn (A9) vor dem Gleinalmtunnel, Stadtausfahrten aus Graz

Wien: Ostautobahn (A4), zwischen Knoten Prater und Fischamend, Südosttangente (A23) im gesamten Verlauf, Altmannsdorfer Straße, Grünbergstraße, Ring, Westausfahrt und 2-er-Linie

Zwtl: Wörthersee-Treffen bringt Hundertausende Tuning-Fans und Staus nach Kärnten.

Ebenfalls ab Mittwoch, versammeln sich Fans von Auto-Tuning zum 38. Mal in und rund um Reifnitz am Wörthersee. Das „Wörthersee-Treffen“ früher unter „GTI-Treffen“ bekannt und berüchtigt, findet bis Samstag, 01.06, statt. Vermutlich um die 7.000 bis 8.000 Autobesitzer und mehr als 100.000 Besucher werden rund um den größten See in Kärnten erwartet. Die An- und Abreise der Besucher und Teilnehmer wird laut ARBÖ speziell auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Villach für Staus sorgen. Aber auch die Baustellenbereiche auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Rennweg und Gmünd sowie bei Villach und bei Zederhaus werden vermutlich zu Nadelöhren. Der ARBÖ-Tipp für Besucher: Möglichst mit den Öffis anreisen oder die wahrscheinlichen Stauzeiten bei An und Abreise meiden sowie die Besucherparkplätze nutzen.

Der ARBÖ-Tipp für Teilnehmer: rechtzeitig Tages- oder 4-Tagesticket besorgen. Ohne Ticket gibt es keine Möglichkeit mit dem eigenen Fahrzeug nach Reifnitz zu kommen.

Zwtl. Erzberg-Rodeo sorgt für lange Verzögerungen in der Obersteiermark

Von 30. Mai bis zum 02. Juni findet das „Erzberg-Rodeo“ statt. Etwa 45.000 Besucher werden dem Ruf des Events in die Obersteiermark folgen. Die ARBÖ-Experten rechnen vor allem zum Höhepunkt des Spektakels – dem „Red Bull Hare Scramble“ mit Verzögerungen bei der An- und Abreise. Länger dauern wird es auf der einzigen Zufahrt zum Rodeo bei Schaubergwerk sowie der Eisen Straße (B115) und Gesäuse Straße (B146) im Großraum Gröbming.

Zwtl.: „Narzissenfest“ in Bad Aussee

Ein weiterer Veranstaltungshöhepunkt findet ebenfalls am kommenden Wochenende in der Obersteiermark statt. Das Narzissenfest geht am Sonntag, 02.06 zu Ende. Vor allem der Stadtkorso und der anschließende Bootskorso am Grundlsee sind die Publikumsmagneten schlecht hin. Der Stadkorso wird für zahlreiche Sperren sorgen.

Der ARBÖ Tipp: Es stehen ausreichend gratis Parkplätze zur Verfügung. Spezielle Shuttlebusse bringen die Besucher kostenlos zu den Veranstaltungsorten. Folgen Sie bitte der Beschilderung und den Anweisungen der Parkplatzweiser. Reisen Sie dennoch rechtzeitig an und rechnen Sie auf der Pyhrnautobahn (A9) von Graz kommend vor dem Gleinalmtunnel ebenso wie auf der Salzkammergut Straße (B145) speziell vor der gesperrten Unterführung in Bad Ischl mit Stau.

