Guidepoint erweitert Präsenz im Mittleren Osten und eröffnet Büro in Dubai

New York (ots/PRNewswire) - Guidepoint, ein führendes Expertennetzwerk mit Sitz in New York, erweiterte seine internationale Präsenz auf einen brandneuen Markt im Nahen Osten. Es wurde ein Full-Service-Büro in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gegründet, um die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, einem schnell wachsenden Kundenstamm im gesamten Mittleren Osten und Afrika gerecht zu werden.

Das neue Büro von Guidepoint befindet sich im Herzen des Finanzdistrikts von Dubai, dem Dubai International Financial Centre (DIFC) und wird Senior-Projektmanager, erfahrene Forscher und Business Development Professionals beherbergen.

Guidepoint CEO Albert Sebag kommentierte: "Dubai war für uns der logische nächste Schritt bei unserer weiteren globalen Expansion. In den letzten Jahren haben wir erfolgreiches internationales Wachstum erzielt, indem wir neue Büros in Seoul, Düsseldorf und Tokio eröffnet haben und in größere Räumlichkeiten in San Francisco und Boston umgezogen sind, um unsere schnell wachsenden Teams unterzubringen".

Bilal Sabouni, Director, Head of Middle East, sagte: "Unser neues Büro ermöglicht es uns, unser 24/7-Servicemodell weiter zu stärken, insbesondere für Kunden im Nahen Osten mit einer Sonntag-/Donnerstag-Arbeitswoche. Mit lokalen Support-Teams können wir schneller auf Kundenanfragen reagieren und einen qualitativ hochwertigen High-Touch-Service anbieten."

Informationen zu Guidepoint

Guidepoint, eine führende Experten-Netzwerk-Firma, verbindet Kunden mit geprüften Fachleuten - Beratern - aus ihrem globalen beruflichen Netzwerk. Guidepoint Kunden nutzen die Erkenntnisse und Perspektiven der Berater, um informiert zu bleiben und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Das Angebot an Dienstleistungen, einschließlich Telefonberatung, Umfragen, Veranstaltungen und proprietären Data Insights-Produkten, hilft Fachleuten, ein umfassendes Verständnis eines Themas zu erlangen, bevor sie strategische oder Investitionsentscheidungen treffen. Die multinationale Kundenliste von Guidepoint umfasst 9 der Top-10-Beratungsunternehmen und einige der größten Hedgefonds, Private Equity-Firmen und Fortune-gelistete Aktiengesellschaften. Die branchenführende Compliance-Plattform von Guidepoint, die vom General Counsel von Guidepoint, einem ehemaligen SEC-Vollstreckungsanwalt, betreut wird, unterstützt angemessene Kunden-zu-Berater-Interaktionen durch die Anwendung der eigenen Richtlinien und Verfahren von Guidepoint sowie kundenspezifischer Kontrollen, die das Unternehmen auf Kundenwunsch implementiert. Guidepoint ist kein registrierter Anlageberater und kann keine Geschäfte als Anlageberater tätigen oder Anlageberatung anbieten.

