Vorschau auf den morgigen Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen, am 28. Mai 2019, findet die 52. Sitzung des Wiener Gemeinderates in der laufenden Wahlperiode statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Bürgermeister Michael Ludwig und die Stadträtinnen und Stadträte werden unter anderem zu folgenden Themen befragt: Wünsche seitens des Veranstalters an die Stadt Wien, um den Life-Ball weiterführen zu können; Initiativen für zukunftsfitte Stadterneuerungsvorhaben im Bereich Wohnbau; Transparenz über die Dienstreisen der nicht amtsführenden Mitglieder des Wiener Stadtsenats; Maßnahmen und Planentwurfsvorarbeiten für das Areal der ehemaligen Semmelweisklinik; inhaltliche Änderungen betreffend „Historisches Zentrum von Wien“, um Anforderungen von UNESCO/ICOMOS zu entsprechen – Neugestaltung um 480 000 Euro.

Im Anschluss findet die Aktuelle Stunde statt zum Thema "Integrationsversagen in der Stadt Wien vom Kindergarten bis zur Schule". Eingebracht wurde das Thema von der FPÖ.

Schwerpunkt der Debatte ist das Bauvorhaben Gallitzinstraße.



Auf der Tagesordnung stehen außerdem das Bauvorhaben "IKEA am Westbahnhof" und weitere Flächenwidmungen. Der Gemeinderat behandelt zudem Subventionen an diverse gemeinnützige, wirtschaftliche und kulturelle Vereine.



Berichterstattung

Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet verfolgt werden: https://www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wmintra-hd.html

Die Übertragung funktioniert auf Desktop-Computern genauso wie auf mobilen Geräten. Unterstützt werden die gängigen Systeme Windows, Mac, Android, iOS (iPhone/iPad) und Blackberry.

In der Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (INFODAT) unter www.wien.gv.at/infodat/ können Reden, Debattenbeiträge, Beschlüsse, Anfragen, Anträge, Gesetzesentwürfe und Landesgesetzblätter nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten.

