NÖ Bauernbund: Sensationeller Vertrauensbeweis für Alex Bernhuber bei Europawahl

Pernkopf und Tanner: 27-jähriger Junglandwirt legt als Spitzenkandidat Blitzstart ins Europaparlament hin.

St.Pölten (OTS) - In enger Abstimmung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und auf Wunsch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat der Niederösterreichische Bauernbund bei dieser Europawahl mit Alexander Bernhuber einen eigenen Bauernbund-Kandidaten für Niederösterreich nominiert. Der 27-jährige Junglandwirt Alexander Bernhuber aus Kilb im Bezirk Melk ist auf Platz 11 der ÖVP-Bundesliste angetreten.

Wie die ÖVP-NÖ mit Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, wird Bernhuber gleich bei seinem ersten Antreten den Sprung als Abgeordneter nach Brüssel schaffen. Nach vorläufigem Auszählungsstand in Niederösterreich hat er beachtliche 26.115 Vorzugsstimmen erreicht. Das endgültige Ergebnis wird am Mittwoch bekannt gegeben.

„Wir gratulieren unserem Spitzenkandidaten Alex Bernhuber zu diesem sensationellen und historischen Erfolg, mit dem er als österreichweit einziger Nicht-Landesspitzenkandidat auf Anhieb den Einzug in das Europaparlament geschafft hat. Wir werden uns auch in Zukunft konsequent für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die Menschen im ländlichen Raum einsetzen“, kommentieren Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Bauernbunddirektorin LAbg. Klaudia Tanner das Wahlergebnis, das die Mobilisierungskraft des NÖ Bauernbunds erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Alexander Bernhuber ist Absolvent des Francisco Josephinums und hat an der Universität für Bodenkultur Pflanzenbau studiert. Der Landwirt ist als agrarpolitischer Referent im NÖ Bauernbund tätig.

„Solch ein sensationeller Erfolg ist nicht selbstverständlich. Das ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für seine Arbeit als glühender Interessenvertreter. Die Wählerinnen und Wähler haben Alex Bernhuber einen klaren Vertrauensbeweis und zielsicheren Handlungsauftrag für die Zukunft mitgegeben“, zeigen sich Pernkopf und Tanner erfreut, dass sich der 27-jährige engagierte Junglandwirt aus Kilb in ganz kurzer Zeit zu einem aufstrebenden politischen Nachwuchstalent des Bauernbunds entwickelt hat: „Das Ergebnis zeigt, dass die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern dem Spitzenkandidat Bernhuber und dem Niederösterreichischen Bauernbund vertrauen. Damit werden wir den erfolgreichen Weg für den gesamten ländlichen Raum weiterhin konsequent fortsetzen.“

