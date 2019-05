Grill- und Genussfestival Wien - Vienna BBQ Days- dieses Wochenende

Österreichs größte Grillveranstaltung mit Genussmarkt in der Marx Halle

Wien (OTS) - Dieses Wochenende findet mit dem Grill und Genussfestival die grösste Veranstaltung rund ums Grillen und Outdoor Cooking in Österreich statt. Das Feuer steht im Mittelpunkt der Veranstaltung - beim ASADO werden ganze Schweine und Rinderteile auf offenem Feuer von Asadoren aus Südamerika langsam gegart.

In der Steak Zone werden hunderte Kilos ausgesuchte Premium Steaks über Holzkohle zur perfekten Garstufe gegrillt entweder von Steakprofis oder unter fackundiger Anleitung auf Grills diverser Hersteller von Strom bis Holzkohle. Als besonderes Highlight gibt es dry aged Txuletons (Prime Rib Steaks) von 7 jährigen galizischen Rubia Gallega Rindern der Steak-Exklusivmarke Vacum mit bis zu 1.2 Kilo.

Damit Steak Fans ganz sicher das gewünschte Stück erhalten gibt es extra auf der Webseite die spezielle Möglichkeit der Vorbestellung.

Natürlich gibt es nicht nur Steaks sondern viele Food Trucks und ausgesuchte Anbieter mit verschiedene Speisen. Vom Wagyu Burger, über frisch gegrillte Saiblinge über Pulled Pork aus dem Megasmoker bis hin zu Eis und Süßspeisen reicht das Angebot.

Für Shoppingfreunde gibts auch ein buntes Angebot: Mehr als 100 Aussteller präsentieren eine Vielzahl an Produkten rund ums Grillen und eine große Anzahl an Feinkost & Delikatessen. Vom Weber Grill bis zum Pistazienaufstrich ist Alles dabei.

Zusätzlich zum Verkaufs- und Kulinarikangebot gibt es eine Vielzahl an Attraktionen wie Österreichs grösstes Mitmachgrillen mit 60 Grillplätzen, Workshops, Shows und eine TV Übertragung der Spitzenklasse.

Beim Grillwettbewerb der Steak Cookoff Association (SCA) aus Texas kämpfen die Teilnehmer nicht nur um 3400 Euro an Preisgeldern sondern auch die prestigeträchtigen Titel STEAK, BURGER und MAC & CHEESE CHAMPION AUSTRIA 2019 und der der Sieger ist für die SCA Steak WM in Dallas, Texas qualifiziert.

Auf der Bühne mit 24m2 LED Wand finden in den drei Tagen über 20 Shows zu den unterschiedlichsten Themen rund um Kulinarik und Grillen statt vom Dry Aging von Steaks bis hin zu diversen Kochshows. Das Feld der Vortragenden reicht von Haubenkoch Alexander Kumptner über den Extremkoch Karl-Heinz Drews, Seminarbäurin Jenny Gruber bis zum Grillweltmeister Patrick Bayer.

Die Veranstaltung findet vor und in der Marx Halle in 1030 Wien, Karl-Farkas-Gasse 19 auf über 12.000m2 statt.

Alle Infos finden sich auf www.grillgenuss.wien und fb.com/viennbbq

Grill & Genussfestival Wien / Vienna BBQ Days

Österreichs grösste Grillveranstaltung

Öffnungszeiten:

Freitag von 14-22h, Samstag von 11-22h und Sonntag von 11-19h geöffnet. Der EINTRITT IST FREI!

Datum: 31.05.2019, 14:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.grillgenuss.wien

Rückfragen & Kontakt:

EXOTICA Veranstaltungen Gmbh

Dobernig Alexander 0676 9003109

office @ exotica.at