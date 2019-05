AVISO – Morgen, Dienstag, 28. Mai, 11 Uhr: PK Margreiter/Anschober/Schellhorn/Absmann

„Fremdenhass auf Kosten der Wirtschaft – Fachkräftemangel wird existenzbedrohend“

Wien (OTS/SK) - Der Fachkräftemangel stellt mittlerweile ein existenzielles Problem für Österreichs Wirtschaftstreibende dar, aber bestens integrierte Asylwerber in Lehre werden abgeschoben. Eine parlamentarische Anfrage von SPÖ-Abgeordneter Doris Margreiter zeigt auf, wie wenig von der türkis-blauen Regierung in diesem Bereich unternommen wurde. Dazu nehmen neben Margreiter auch der grüne Landesrat Rudi Anschober und NEOS-Abgeordneter Sepp Schellhorn sowie der Unternehmer Augustin Absmann morgen, Dienstag, 28. Mai, um 11.00 Uhr in einer Pressekonferenz Stellung. ****

Zeit: Dienstag, 28. Mai 2019, 11.00 Uhr

Ort: Hofburg/Bibliothekshof, Raum 1, 1010 Wien

