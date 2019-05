Was macht ein Studium „studierbar“?

Wie österreichische Hochschulen Studierende am Weg zum Abschluss unterstützen

Viele Maßnahmen zur Förderung der Studierbarkeit sind zugleich zentrale Qualitätssicherungsmaßnahmen in Studium und Lehre. Achim Hopbach

Das Thema „Studierbarkeit“ hat an den öffentlichen Universitäten verstärkte Aufmerksamkeit erhalten, da im Rahmen der Universitätsfinanzierung konkrete Anreize für die Universitäten bestehen, die Studierbarkeit ihrer Angebote zu beobachten und auch weiterzuentwickeln ... Barbara Birke und Michael Meznik

Flexibilität ist ein wichtiger Ansatzpunkt zur Förderung der Studierbarkeit ... Barbara Birke

Die Konzepte, die derzeit an den Hochschulen genannt werden, sind jedoch eher flexible Elemente im Studium als flexible Studienmodelle. Obwohl ein Großteil der Studierenden berufstätig ist, wird erwartet, dass sie die Studien ohne zeitliche Verzögerung, also in der Mindeststudiendauer, absolvieren. Hier sollte über Veränderungen zur flexibleren Gestaltung der Studienstrukturen auf bildungspolitischer Ebene nachgedacht werden. Barbara Birke

Die AQ Austria legt den zweiten Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung an Hochschulen vor



Österreichs öffentliche Universitäten, Privatuniversitäten und Fachhochschulen unternehmen viel, um ihren Studierenden möglichst reibungslose Wege durch das Studium bis zum erfolgreichen Abschluss in der vorgesehenen Studiendauer zu eröffnen. Die Palette der Maßnahmen ist breit und reicht von der Studienorganisation über Maßnahmen, die an den Studienplänen ansetzen, bis hin zu umfassenden Beratungsangeboten für unterschiedliche Studierendengruppen. Das zeigt der zweite Bericht der AQ Austria zur Entwicklung der Qualitätssicherung an hochschulischen Bildungseinrichtungen, der sich auch auf eine umfassende Erhebung an allen Hochschulen der genannten Sektoren stützt.

Die einzelnen Maßnahmen der Hochschulen beziehen sich auf das Konzept der „Studierbarkeit“. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass Hochschulen durch Schaffung entsprechender struktureller Rahmenbedingungen und die Bereitstellung unterstützender Angebote das Absolvieren eines Studiums in der vorgesehenen Dauer möglich machen sollen. Der jetzt von der AQ Austria vorgelegte Bericht macht deutlich: In allen drei Hochschulsektoren gibt es bereits ein starkes Bewusstsein für Fragen der „Studierbarkeit“. Der Geschäftsführer der AQ Austria, Achim Hopbach, führt aus: "Viele Maßnahmen zur Förderung der Studierbarkeit sind zugleich zentrale Qualitätssicherungsmaßnahmen in Studium und Lehre."

Das Schwergewicht der Maßnahmen liegt in allen Sektoren, besonders aber an den öffentlichen Universitäten, in der Beratung, Betreuung und Unterstützung der Studierenden (Student Support). Die Maßnahmen setzen oft früh – beim Übergang zur Hochschule oder zu Studienbeginn – ein und bieten eine Orientierungshilfe für die Studienwahl. Eine wichtige Aufgabe der Beratung vor Studienbeginn sehen die Hochschulen aber auch darin, die Studierenden darüber aufzuklären, welche inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen auf sie zukommen.

"Das Thema „Studierbarkeit“ hat an den öffentlichen Universitäten verstärkte Aufmerksamkeit erhalten, da im Rahmen der Universitätsfinanzierung konkrete Anreize für die Universitäten bestehen, die Studierbarkeit ihrer Angebote zu beobachten und auch weiterzuentwickeln ..." , so die StudienautorInnen Barbara Birke und Michael Meznik von der AQ Austria.

Bei den Fachhochschulen und den Privatuniversitäten kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Beide Sektoren berücksichtigen verstärkt auch die Heterogenität ihrer Studierenden. Insbesondere im FH-Bereich stehen dabei häufig die komplexen Lebensumstände und daraus resultierenden Bedürfnisse berufstätiger Studierender im Fokus der Maßnahmen. Die Fachhochschulen legen dabei großes Augenmerk auf zeitlich flexiblere Organisationsformen. "Flexibilität ist ein wichtiger Ansatzpunkt zur Förderung der Studierbarkeit ..." , führt Barbara Birke aus: „Die Konzepte, die derzeit an den Hochschulen genannt werden, sind jedoch eher flexible Elemente im Studium als flexible Studienmodelle. Obwohl ein Großteil der Studierenden berufstätig ist, wird erwartet, dass sie die Studien ohne zeitliche Verzögerung, also in der Mindeststudiendauer, absolvieren. Hier sollte über Veränderungen zur flexibleren Gestaltung der Studienstrukturen auf bildungspolitischer Ebene nachgedacht werden.“ Mit diesen Fragen wird sich die im September 2019 stattfindende Jahrestagung der AQ Austria beschäftigen.

Der Bericht zur Entwicklung der Qualitätssicherung an hochschulischen Bildungseinrichtungen wird von der AQ Austria auf Grund ihres gesetzlichen Auftrags (§ 28 Abs 2 HS-QSG) im Dreijahresabstand erstellt. Der jetzt von der AQ Austria vorgelegte Bericht mit dem Schwerpunkt „Studierbarkeit“ greift neben den im Gesetz genannten Dokumenten des hochschulischen Berichtswesens auf die Ergebnisse einer Erhebung an den Hochschulen und bei Studierenden auf und liefert dadurch neben einer aktuellen Bestandsaufnahme der hochschulischen Maßnahmen eine Sammlung Beispiele guter Praxis.

