ORF SPORT + mit 2. Finalspiel Alpla Hard – Moser Medical Krems in der Handball Liga Austria

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 28. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der ÖFB-Teamkaderbekanntgabe mit Teamchef Franco Foda um 11.30 Uhr und vom 2. Finalspiel Alpla Hard – Moser Medical Krems in der Handball Liga Austria um 20.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 11.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Tischtennis-Bundesliga-Finalturnier um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und ein Talk mit Thomas Muster 24 Jahre nach dem Triumph beim French Open um 22.05 Uhr.

Teamchef Franco Foda gibt am 28. Mai in Wien den Kader für das European-Qualifiers-Spiel gegen Slowenien am 7. Juni in Klagenfurt sowie die Auswärts-Partie gegen Nordmazedonien am 10. Juni bekannt.

Das Auftaktspiel der Best-of-Five-Finalserie der spusu Handball Liga zwischen dem Moser Medical UHK Krems und dem Alpla HC Hard entschieden die Niederösterreicher mit 29:27 für sich.

Kommentator ist Andreas Blum.

