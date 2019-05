Pressegespräch Europäischer Anästhesiekongress: 31. Mai, 10 Uhr, Wien

Digitalisierung – Patientensicherheit – Neue Studien aus Österreich

Wien (OTS) - Von 1. bis 3. Juni findet in Wien der Europäische Anästhesiekongress Euroanaesthesia 2019 statt. Aus diesem Anlass lädt die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) zu einem Vorab-Pressegespräch am Freitag, dem 31. Mai um 10 Uhr im Hotel Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe, Raum Messe 1 (Trabrennstraße 4, 1020 Wien, U2 Kriau) zu folgenden Themen ein:

Potenziale der Digitalisierung - Big Data im OP: Von künstlicher Intelligenz bis zu datenbasierten Entscheidungshilfen und Patienten-Monitoringsystemen



Was die Anästhesie zur Senkung von Spitalssterblichkeit und Patientensicherheit beiträgt: Beispiel Anämiemanagement

Die Zukunft der Anästhesie sichern: Bedeutung der Ausbildung

Der Trend zur ambulanten Anästhesie: Nur so viel Narkose wie nötig

Welche neuen Arbeiten österreichische Forschergruppen zum Europa-Kongress beitragen

Gesprächspartnerinnen und -partner:

Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller , Präsident der ÖGARI; Leiter der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, Medizinische Universität Wien/ AKH Wien

, Präsident der ÖGARI; Leiter der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, Medizinische Universität Wien/ AKH Wien Univ.-Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski , President Elect der European Society of Anaesthesiology (ESA); Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätsklinikum Frankfurt

, President Elect der European Society of Anaesthesiology (ESA); Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Universitätsklinikum Frankfurt Prim. Priv.-Doz. Dr. Anette Severing , EDAIC, Vertreterin der ÖGARI im National Anaesthesiologists Societies Committee der ESA; Leiterin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt

, Vertreterin der ÖGARI im National Anaesthesiologists Societies Committee der ESA; Leiterin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt Univ.-Prof. Dr. Anette-Marie Schultz, Österreichische Vertreterin im ESA Council; Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, Medizinische Universität Wien/ AKH Wien





Rückfragen & Kontakt:

ÖGARI-Pressestelle

B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung

Dr. Birgit Kofler

0676 6368930; 01 3194378

kofler @ bkkommunikation.com