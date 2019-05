Freiheitliche Wirtschaft (FW) gratuliert Harald Vilimsky und seinem Team zum stabilen und positiven Ergebnis bei der EU-Wahl!

BO-Krenn: Die Wähler haben sich für eine starke freiheitliche Vertretung in der EU ausgesprochen!

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Harald Vilimsky und den weiteren Mandataren zum Einzug in das Europäische Parlament und vor allem zu diesem beachtlichen Wahlergebnis, das zeigt, dass die österreichischen Leistungsträger – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – erkannt haben, dass es eine starke freiheitliche Vertretung in der EU braucht. So kann weiterhin auf europäischer Ebene ein maßgeblicher freiheitlicher Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Wettbewerb und den Wohlstand unseres Wirtschaftsstandortes ausgeübt werden,“ kommentiert der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn das Ergebnis der EU-Wahl.

