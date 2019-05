Tag des Samariterbundes: 10-jähriges Jubiläum auf der Kaiserwiese

Tausende Menschen feierten mit dem Samariterbund am Samstag auf der Kaiserwiese im Prater

Wien (OTS) - Zum 10. Mal lud der Samariterbund am 25. Mai auf die Kaiserwiese im Prater zu einem bunten Familienfest. Die Organisation präsentierte sich vor dem Wiener Riesenrad in ihrer faszinierenden Vielfalt. Mit dabei waren der Kinderliedermacher Bernhard Fibich sowie die beliebten Rettungshunde, der Kinderzauberer Gerard und die Band Think Freud!, die Klassiker aus den 1970ern bis Hits von morgen spielte und zum Tanzen einlud. Der Samariterbund bot jede Menge Spiel und Spaß für Kinder, und für das kulinarische Wohl sorgte die Samariterbund-Feldküche. Durch den Nachmittag führte die ORF-Moderatorin Julia Schütze.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

