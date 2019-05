Blümel: Neue Volkspartei holt Platz 2 in Wien

Den größten Zugewinn aller Parteien erzielt die Neue Volkspartei Wien – Danke an die Wählerinnen und Wähler

Wien (OTS) - Die Neue Volkspartei Wien erreichte bei der gestrigen Europawahl 21,7 Prozent in der Bundeshauptstadt. „Diese deutliche Steigerung von mehr als 5 Prozentpunkten im Vergleich zur vergangenen Europawahl ist der größte Zugewinn aller Parteien. Damit haben wir nach der Nationalratswahl 2017 in Wien erneut Platz 2 erreicht. Danke den Wählerinnen und Wählern für dieses große Vertrauen in unsere Kandidatinnen und Kandidaten und in die Neue Volkspartei“, so Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel.

Das Ergebnis auf Bundesebene – Platz 1 und knapp 12 Prozent vor der SPÖ – sei insbesondere auch „ein Vertrauensbeweis für unseren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sein Weg wurde von den Wählern bestätigt“, so Gernot Blümel. „Wir sind uns der Verantwortung und auch dem Auftrag, der damit verbunden ist, bewusst.“ In Österreich und Europa stehen wichtige Entscheidungen an. „Dafür braucht es Verantwortungsbewusstsein mit Blick in die Zukunft und eine starke Politik der Mitte, die mit diesem Ergebnis gestärkt wurde.“

