Sommer, Sonne und jede Menge Rätselspaß mit der spielebox

RätselknackerInnen und ErfinderInnen freuen sich auf knifflige Sommerferienangebote. Jetzt anmelden, die Plätze sind begrenzt!

Wien (OTS) - Und in der ersten Ferienwoche geht es gleich los mit Geocaching. Geocaching ist die GPS-Rätselrallye für Kids zwischen 8 und 13 Jahren. Mit GPS-Geräten wird im Volkspark Laaerberg nach versteckten Hinweisen gesucht. Der Spaß kommt beim Lösen der kniffligen Aufgaben nicht zu kurz.

Room Escape Junior

Nur gemeinsam lässt sich das Geheimnis des Raumes lösen. Junge Detektivinnen und Detektive zwischen 10 und 13 kommen den eigens für sie konzipierten Room Escape - Rätseln auf die Spur. Schlechtwettertipp!

Spiele-Erfinde-Werkstatt

In der spielebox können Kids ab 8 Jahren ihre Spieleideen in die Tat umsetzen. Die Spiele-ExpertInnen verraten Tipps und geben Anregungen für spannende und lustige Spiele. Für Kids zwischen 10 und 13 gibt’s eine ausführliche Spiele-Erfinde-Werkstatt mit Spieleautor Guido Hoffmann.



Die spielebox kommt mit einer bunten Auswahl an Brett- und Gesellschaftsspielen auch in die Wiener Parks.

Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie können mitspielen!

Termine:

Erfinde dein eigenes Spiel - nur für Kinder ab 8 Jahren!

Fr, 12.7., Do, 18.7., Fr, 19.7., Mi, 24.7., Do, 25.7.

9:00 pünktlich, Dauer 3,5 Stunden

in der wienXtra-spielebox

Anmeldung erforderlich: ab Sa, 22.6., 10:00 unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Spiele-Erfinde-Werkstatt mit Spieleautor Guido Hoffmann - nur für Kinder von 10-13 Jahren!

Fr, 26.7., Di, 30.7., Mi, 31.7., Di, 6.8., Mi, 7.8., Fr, 9.8.

9:00 pünktlich, Dauer 4 Stunden

in der wienXtra-spielebox

Anmeldung erforderlich ab Sa, 22.6.,10:00 für Termine im Juli: unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Anmeldung erforderlich ab Sa, 27.7., 10:00 für Termine im August: unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Geocaching - nur für Kinder von 8-13 Jahren in Begleitung Erwachsener!

Do, 4.7., Fr, 5.7., Mo, 22.7., Mo, 29.7., 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, Do, 25.7., 14:00, 15:00,

pünktlich, Dauer ca. 1 - 1,5 Stunden

Kinderspielplatz Nähe Gaisbergteich - 10., Volkspark Laaerberg

Anmeldung erforderlich: ab Sa, 22.6., 10:00 unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Room Escape Junior - nur für Kinder von 10-13 Jahren!

Fr, 12.7., Do, 18.7., Di, 6.8., Mi, 7.8., 14:00, 15:15

Mo, 19.8., 13:00, 14:15, 15:30, 16:45; Di, 20.8., 10:00, 11:15, 13:30, 14:45; Di, 27.8., 13:00, 14:15, 15:30

pünktlich, Dauer 1 Stunde

in der wienXtra-spielebox

Anmeldung erforderlich ab Sa, 22.6.,10:00 für Termine im Juli: unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Anmeldung erforderlich ab Sa, 27.7., 10:00 für Termine im August: unter 01-4000-84 400

oder anmeldung.ferienspiel.at

Spielen im Park

Altes AKH – Hof 2 - 9., Spitalgasse 2

Mo, 8.7. bis Do, 11.7. sowie Mo 15.7. bis Mi, 17.7.; jeweils 10:00 - 15:30, (im Rahmen des Pausenprogramms der Kinderuniwien)

8., Hamerlingpark

Di, 30.7. und Do, 22.8., 15:00 - 18:00



