E-Mobilitätstag in Melk lockte 8.000 Besucher an

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Petra Bohuslav zeigten sich beeindruckt

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund 8.000 Besucherinnen und Besucher legten kürzlich beim E-Mobilitätstag am Melker Wachauring rund 3.500 elektrische Testkilometer zurück. „Wir brauchen jetzt einen schnellen Umstieg in die E-Mobilität. Denn E-Mobilität bedeutet Klimaschutz -und Klimaschutz bedeutet Zukunft. Niederösterreich ist dabei absoluter Vorreiter. Denn jedes vierte Elektroauto, das in Österreich unterwegs ist, ist in Niederösterreich angemeldet“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Grundvoraussetzung für eine hohe Dichte an E-Autos ist eine flächendeckende Versorgung mit moderner Ladeinfrastruktur. Niederösterreichweit gibt es bereits über 50 Schnelllade-Stationen und mit 1.220 Ladestationen überhaupt die meisten in Österreich. „Das Land Niederösterreich setzt mit attraktiven Förderungen und der Forcierung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur bestmögliche Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, Elektroautos haben heute deutlich bessere Reichweiten und konkurrenzfähigere Preise als noch vor ein paar Jahren, und sie sind auch in der Erhaltung deutlich günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Die Zeit ist also reif für die E-Mobil-Wende“, sagt Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav.

Eine wesentliche Säule im Bereich der E-Mobilität ist die Stromversorgung. EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer unterstreicht: „E-Mobilität macht nur Sinn, wenn der dafür benötigte Strom erneuerbar ist. Als EVN investieren wir stetig in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Gleichzeitig müssen die Netzbetreiber die Stromnetze auf die zusätzliche Belastung durch Elektroautos entsprechend vorbereiten, diese Vorbereitungsarbeiten treffen wir gerade.“

Über 50 verschiedene E-Autos, hunderte E-Bikes, E-Scooter und vieles mehr standen wieder kostenlos und ohne Voranmeldung zum Testen bereit. Von Anschaffung, Betrieb und Förderung eines E-Autos bis hin zu neuesten Innovationen informierten mehr als 85 Aussteller sowie die Expertinnen und Experten der Energie- und Umweltagentur NÖ. „Wir geben den Menschen bei unserem E-Mobilitätstag die Chance, E-Fahrzeuge unkompliziert auszuprobieren und sich dabei selbst von den vielen Vorteilen dieser umweltfreundlichen Mobilitätsform zu überzeugen“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.

Den Anreiz nach einer Probefahrt auf ein elektrisch betriebenes Fahrzeug umzusteigen, biete eine tolle Fördersituation des Bundes und 1.000 Euro blau-gelbe Landesförderung. „Elektromobilität ist eine Technologie, die immer mehr Menschen begeistert. Damit ergeben sich auch neue Geschäftsmodelle mit Zukunftspotenzial für die niederösterreichische Wirtschaft. Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich ist es unsere Aufgabe, diese spannende Entwicklung zu unterstützen und Betriebe auch dabei zu begleiten, ihren Fuhrpark auf E-Mobile umzurüsten“, so Jochen Danninger, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur ecoplus.

