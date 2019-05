Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

133 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. Mai 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker, ein Pkw-Mitfahrer und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Eine 24-jährige Motorrad-Lenkerin verunglückte am 24. Mai 2019 im Wien 23 im Zuge einer Ausbildungsfahrt zum Erwerb des Führerscheins der Klasse A (Motorrad) tödlich. Die Fahrschülerin fuhr hinter ihrem Fahrlehrer und kam laut Zeugenangaben bei einer Unterführung in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen den rechten Randstein und kam zu Sturz. Dabei verlor sie den Helm und erlitt durch den Aufprall schwerste Kopfverletzungen, denen sie trotz fortlaufender Reanimation wenig später erlag. Sechs der acht Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende.

Sechs Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, je einer auf einer Landes- und Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, zwei in Niederösterreich und je einer in Salzburg, in der Steiermark und in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung sowie in einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei der acht tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle, ein Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich.

Vom 1. Jänner bis 26. Mai 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 133 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 154 und 2017 129.

