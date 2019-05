F24 AG baut europaweite Marktführerschaft durch die Zusammenarbeit mit One Voice AS aus

München/Trondheim (ots) -

- F24 erwirbt 100 Prozent der Anteile von One Voice AS, dem führenden

Anbieter von Incident- und Krisenmanagementlösungen in den nordischen

Ländern

- F24 erweitert den bestehenden Kundenstamm auf 2.500 Kunden

- Die Kunden profitieren von einem vollumfänglichen Produktangebot

für Alarmierung und Krisenmanagement

- One Voice AS ist die dritte Akquisition von F24 innerhalb der

letzten sechs Monate und beschleunigt den Wachstumskurs von F24 im

Rahmen der ersten Phase der Buy-and-Build-Strategie

Die F24 AG stärkt ihre Position als europaweiter Marktführer in den Bereichen Alarmierung, Krisenmanagement und kritische Geschäftskommunikation mit der Übernahme der norwegischen One Voice AS, dem führenden Anbieter von Incident- und Krisenmanagementlösungen in den nordischen Ländern. Durch die Erweiterung um über 700 Kunden von One Voice in den nordischen Ländern und Großbritannien, vergrößert F24 seinen Kundenstamm auf 2.500 Kunden. Die Zusammenarbeit stärkt darüber hinaus die

führende Marktposition von F24 in Großbritannien.

Innerhalb der letzten sechs Monate ist dies die dritte Akquisition von F24. Neben dem organischen Wachstum beschleunigt die Zusammenarbeit mit One Voice den Wachstumskurs von F24, im Rahmen der ersten Phase der Buy-and-Build-Strategie, weiter. Raymond James fungierte als exklusiver M&A-Berater für F24 und die Gesellschafter, Nordhaven Corporate Finance unterstützte One Voice AS in diesem Prozess.

Dr. Jörg Rahmer, Vorstandssprecher der F24 und zuständig für Strategy, Product und Operations sagt: "Wir freuen uns außerordentlich One Voice AS in der F24 Familie willkommen zu heißen. CIM, das Hauptprodukt von One Voice, erweitert nicht nur unser Produkt-Portfolio sondern ist auch ein nächster sehr großer Schritt auf unserer Reise die führende europaweite Plattform für Alarmierung und Krisenmanagement zu etablieren."

Die One Voice AS Gründer Frode Lien Otnes und Kjetil Mollan werden ihre Arbeit uneingeschränkt fortsetzen und bei der Gestaltung der gemeinsamen Zukunft eine entscheidende Rolle einnehmen. Zudem investieren sie einen beträchtlichen Anteil ihrer Verkaufserlöse in F24.

"Als neues Mitglied der F24 Familie freuen wir uns sehr, die Zukunft gemeinsam aktiv mitzugestalten und weiterhin Lösungen zu entwickeln, die den wachsenden Anforderungen all unserer Kunden in vollem Umfang gerecht werden." sagt Frode Lien Otnes, One Voice Gründer und CEO. Kjetil Mollan, Gründer und Direktor für das internationale Geschäft ergänzt: "Was uns unter anderem verbindet, ist unser Ansatz sehr eng mit unseren Kunden zusammen zu arbeiten. Unser Ziel ist und wird es immer bleiben unseren Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität anzubieten - zusammen mit der F24 Gruppe werden wir dies nicht nur fortsetzen, sondern noch weiter ausbauen."

Mit 12 Standorten in Europa, dem Mittleren Osten und Südamerika betreut F24 heute mehr als 2.500 Unternehmen und Organisationen in über 100 Ländern.

Christian Götz, Gründer der F24 AG und Vorstand für Sales, Marketing & PR, HR und Customer Service: "Wir freuen uns, 700 weitere Kunden in der F24 Gruppe begrüßen zu dürfen. Unseren Kunden einen exzellenten Service zu bieten, ist unser oberstes Gebot und verbindet uns mit One Voice. Gemeinsam können wir noch mehr für unsere Kunden erreichen - in der heutigen globalisierten Welt ist es wichtiger denn je, Kräfte zu bündeln."

Weitere Informationen unter: www.f24.com/presse

