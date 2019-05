Kapsch TrafficCom implementiert intelligente Mobilitätsmanagement-Lösung in Valladolid

Das neue System ermöglicht es Bürgern, Fahrten dank aktueller Informationen effizient zu planen.

Wien/Madrid (OTS) - Die Stadt Valladolid (Spanien) hat erste Schritte unternommen, um eine „Smart City“ zu werden. Kapsch TrafficCom implementiert eine intelligente Mobilitätslösung, die es den lokalen Verkehrsbetrieben ermöglicht, ihre Daten einfach zu integrieren. So entsteht für die Bürger eine zentrale Informationsstelle zu Fahrplänen und Verfügbarkeiten verschiedener Verkehrsmittel.

Ziel dieses Projektes ist es, ein integriertes Verkehrsleitsystem anzubieten, das unter anderem Parkraumbewirtschaftung und öffentlichem Nahverkehr abdeckt. Auf der Website der Stadtverwaltung erhalten die Bürger zuverlässige Informationen über den Verkehr in ihrer Stadt. Darüber hinaus versorgen neu installierte dynamische Verkehrszeichen die Reisenden mit zusätzlichen Informationen.

Basierend auf der Kapsch Software EcoTrafiXTM ermöglicht das System den Anwendern, ihre Fahrten effizienter zu planen. Das System analysiert den Status der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel und aktueller Verkehrsflüsse, um alternative Routen vorzuschlagen und den Verkehr in Echtzeit zu reorganisieren. Damit werden die Bedingungen des Verkehrs optimiert, die Verkehrsüberlastung in der Innenstadt reduziert und den Menschen den Zugang bestmöglicher Mobilität garantiert.

Für den Stadtrat von Valladolid fungiert die Lösung als ein übergreifendes „System der Systeme“, zu dessen Hauptfunktionalitäten das Ereignismanagement, das Asset Management, die Datenanalyse, die Berichtserstellung, sowie die Verfügbarkeit von Daten auf der kommunalen Website gehören.

Das Projekt ist Teil einer Strategie, die der Stadtrat von Valladolid im Jahr 2015 gestartet hat. Kapsch-Lösungen für intelligente Mobilität sind in ganz Spanien in Städten wie bspw. Madrid, Malaga, Bilbao, Vitoria, Castellón, Donostia, La Coruña, Palencia und Huelva im Einsatz.

