Musik-Abend und Bilder-Schau im Amtshaus Hietzing

„Wiener Artists“ (28.5.) und Vernissage Barbara Brabib (29.5.)

Wien (OTS/RK) - Die Musik-Reihe „Hietzinger Kammerkonzerte“ geht weiter: Am Dienstag, 28. Mai, beginnt im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein Konzert des Ensembles „Wiener Artists und Freunde“. Künstlerische Leiterin ist Nelly Banova. Ab 19.30 Uhr interpretieren Johannes Kostner, Julia Gyenge, Roland Roniger, Georgy Goryunov und Nelly Banova ausgewählte Werke von Beethoven und Schumann. Unter den mitwirkenden „Artists“ sind hervorragende Musiker der Wiener Philharmoniker, der Wiener Symphoniker und anderer namhafter Orchester. Der Eintritt ist frei. „Aufbruch und Begegnung“ ist der Titel der Gemälde-Schau von Barbara Brabib, die von Mittwoch, 29. Mai, bis Freitag, 28. Juni, im „Großen Festsaal“ im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 zu besichtigen ist. Die frei zugängliche Vernissage am Mittwoch, 29. Mai, beginnt um 19.00 Uhr. In weiterer Folge sind Barbara Brabibs ausdrucksvolle moderne Malereien von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 15.00 Uhr gratis zu sehen. An Feiertagen und jeden Samstag/Sonntag ist die Ausstellung geschlossen. Das Konzert sowie die Bilder-Präsentation werden durch den Bezirk unterstützt. Auskünfte: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse