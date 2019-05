Widerstand nach drohender Führerschein-Abnahme

Wien (OTS) - 26.05.2019

2., Sturgasse

Einem Fahrzeuglenker drohte am 26.Mai 2019 um 22.40 Uhr eine alkoholbedingte Führerscheinabnahme im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Auf Grund dessen attackierte sein 34-jähriger Beifahrer (österreichischer Staatsbürger) die einschreitenden Polizisten. Ein Beamter wurde durch Tritte gegen das Knie so schwer verletzt, dass er vom Dienst abtreten und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 34-Jährige wurde festgenommen, dem Lenker mit rund 1,10 Promille Alkohol im Blut der Führerschein vorläufig abgenommen.

